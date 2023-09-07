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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.09.2023 20:39
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı tarafından Şirketimiz Hub Girişim Sermayesi  Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ("Şirket") bildirilen pay devir işlemleri neticesinde, 07.09.2023 (bugün)
tarihinde Şirketimizde (i) Namık Kemal Gökalp 315.000 adet, 315.000 TL nominal değerli A grubu pay  ve 9.847.839 adet, 9.847.839 TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplamda 10.162.869 adet 
10.162.869 TL nominal değerli pay, (ii) Mehmet Ziya Gökalp 315.000 adet, 315.000 TL nominal değerli 
A grubu pay ve (iii) İlyas Avcı 70.000 adet, 70.000 TL nominal değerli A grubu pay edinmiştir.
Bu işlemler sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin  ("Tebliğ") "Zorunlu pay alım teklifi" başlıklı 11. maddesi kapsamında pay sahipleri Namık Kemal
Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı tarafından birlikte yönetim kontrolünün kullanılacağı beyan  edilmiş ve Tebliğ madde 11 uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuş
bulunmaktadır. Zorunlu pay alım teklifine konu fiyat ve teklifin gerçekleştirileceği tarih aralığı Tebliğ  hükümleri doğrultusunda belirlenecek ve SPK'nın onayı ile kesinlik kazanacaktır.
Bu doğrultuda zorunlu pay alım teklifi yapmak üzere SPK'ya başvuruda bulunulacak olup, SPK'nın  onayını takiben zorunlu pay alım teklifi süreci Tebliğ hükümlerine uygun surette yürütülecektir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192851


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