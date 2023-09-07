***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNamık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı tarafından Şirketimiz Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ("Şirket") bildirilen pay devir işlemleri neticesinde, 07.09.2023 (bugün)tarihinde Şirketimizde (i) Namık Kemal Gökalp 315.000 adet, 315.000 TL nominal değerli A grubu pay ve 9.847.839 adet, 9.847.839 TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplamda 10.162.869 adet10.162.869 TL nominal değerli pay, (ii) Mehmet Ziya Gökalp 315.000 adet, 315.000 TL nominal değerliA grubu pay ve (iii) İlyas Avcı 70.000 adet, 70.000 TL nominal değerli A grubu pay edinmiştir.Bu işlemler sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") "Zorunlu pay alım teklifi" başlıklı 11. maddesi kapsamında pay sahipleri Namık KemalGökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı tarafından birlikte yönetim kontrolünün kullanılacağı beyan edilmiş ve Tebliğ madde 11 uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuşbulunmaktadır. Zorunlu pay alım teklifine konu fiyat ve teklifin gerçekleştirileceği tarih aralığı Tebliğ hükümleri doğrultusunda belirlenecek ve SPK'nın onayı ile kesinlik kazanacaktır.Bu doğrultuda zorunlu pay alım teklifi yapmak üzere SPK'ya başvuruda bulunulacak olup, SPK'nın onayını takiben zorunlu pay alım teklifi süreci Tebliğ hükümlerine uygun surette yürütülecektir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192851BIST