***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2023 21:05
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 7 Eylül 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında i stifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Baran ASENA'nın yerine, görev
süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK m.
363'e göre bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sarper Volkan ÖZTEN'in
atanmasına karar verilmiştir. Sarper Volkan Özten'in bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193454
BIST
'
18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,37
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
18:0526,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0486
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0215
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.657,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.657,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8428
|26,8487
|% 0,18
|
|Euro
|28,7293
|28,7391
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,3595
|33,5268
|% 0,07
|
|Frank
|29,9445
|30,1249
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1359
|7,1717
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|0,63
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|3,07
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.014
|11.136
|27,00
|
|Yarım
|5.524
|5.589
|13,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|0,85
|