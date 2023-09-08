***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 7 Eylül 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında i stifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Baran ASENA'nın yerine, görevsüresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK m.363'e göre bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sarper Volkan ÖZTEN'inatanmasına karar verilmiştir. Sarper Volkan Özten'in bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193454BIST