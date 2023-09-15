***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2023 - 08.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz imtiyazlı pay sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı'dan Şirketimize ulaşan açıklama aşağıda yer almaktadır.07.09.2023 ve 08.09.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarında belirtildiği üzere Namık Kemal Gökalp,Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı tarafından Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye("Şirket") bildirilen pay devir işlemleri neticesinde, 07.09.2023 tarihi gün sonu itibariyle Şirket'te (i)Namık Kemal Gökalp 315.000 adet, 315.000 TL nominal değerli A grubu pay ve 9.847.839 adet,9.847.839 TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplamda 10.162.839 adet 10.162.839 TLnominal değerli pay, (ii) Mehmet Ziya Gökalp 315.000 adet, 315.000 TL nominal değerli A grubu payve (iii) İlyas Avcı 70.000 adet, 70.000 TL nominal değerli A grubu pay edinmiştir.Pay devri sonrasında, hiçbir imtiyazlı pay sahibi tek başına yönetim kontrolünü elde edememiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") "Zorunlupay alım teklifi" başlıklı 11. maddesi kapsamında pay sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet ZiyaGökalp ve İlyas Avcı tarafından birlikte yönetim kontrolünün kullanılacağı beyan edilmiş ve Tebliğ'in 11.maddesi uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuş bulunmaktadır. Zorunlu pay alımteklifine konu fiyat ve teklifin gerçekleştirileceği tarih aralığının Tebliğ hükümleri doğrultusundabelirleneceği ve SPK'nın onayı ile kesinlik kazanacağı KAP açıklamalarında belirtilmiştir.Tebliğ'in ‘Zorunlu pay alım teklifi fiyatı' başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca(Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için) zorunlu pay alım teklif fiyatı,1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetimkontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızınyapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylıkdönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran payalımları da dâhil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylıkdönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir.Bu doğrultuda, Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı'nın 07.09.2023 tarihindekipay iktisap işlemleri haricinde tekliften önce herhangi bir Şirket payı alımında bulunmadığı dikkatealınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken,(i) zorunlu pay alım teklifini doğuran işleme ilişkin birlikte yönetim kontrolünü kullanma iradesinin vedolayısıyla pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünü elde etme durumunun kamuyaduyurulduğu 07.09.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 TL nominal değerliŞirket payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetikortalamasının 5,2614 TL olduğu(ii) 07.09.2023 tarihinde Namık Kemal Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp'in borsa dışında iktisap ettiği,(B) grubu ve pay alım teklifine konu Şirket paylarının fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 6,00 TLolduğuhususlarından hareketle 1 TL nominal değere tekabül eden pay alım teklifi fiyatı, yatırımcılar arasındafiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla, pay alım teklifini doğuran işlem kapsamında 1 TL nominal değerlipay başına ödenen 6,00 TL olarak hesaplanmaktadır. Zorunlu pay alım teklifine ilişkin fiyat belirlemesive zorunlu pay alım teklifinin tarih aralığı gibi hususlar, Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası kesinlikkazanacaktır.Bu doğrultuda zorunlu pay alım teklifi yapmak üzere Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp veİlyas Avcı tarafından İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmış olup, bugün(15.09.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. SPK'nın onayını takiben zorunlu payalım teklifi süreci Tebliğ hükümlerine uygun surette yürütülecektir."Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecine yönelik gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında kamuya duyurulacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195486BIST