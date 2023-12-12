***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 19:51
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11 Aralık 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Mert Sadi'nin yerine, görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK m. 363'e göre bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Hüseyin Karslıoğlu'nun atanmasına karar verilmiştir. Hüseyin Karslıoğlu'nun bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225055
BIST
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18:057.749
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
28,8798
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
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|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
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|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
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|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
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|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
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|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
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|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
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|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
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|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
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|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
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|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
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|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
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|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
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|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
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|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9994
|29,0172
|% 0,06
|
|Euro
|31,2800
|31,3521
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,3395
|36,5218
|% 0,12
|
|Frank
|33,0162
|33,2151
|% 0,42
|
|Riyal
|7,7159
|7,7546
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|928,93
|931,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,51
|982,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,09
|73,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.979,06
|1.979,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 0.49 ) 8, 365
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17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
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17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
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17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem