***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11 Aralık 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Mert Sadi'nin yerine, görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK m. 363'e göre bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Hüseyin Karslıoğlu'nun atanmasına karar verilmiştir. Hüseyin Karslıoğlu'nun bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225055BIST