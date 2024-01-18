***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 19:46
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı tarafından Şirketimiz sermayesinin %1'ine tekabül eden ve yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun seçimine yönelik aday gösterme hakkı veren 700.000 adet (A) grubu imtiyazlı payların 07.09.2023 tarihi itibariyle iktisap edilmesi nedeniyle Şirketimiz diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna onay verilmesi talebi, 17.01.2024 tarihli ve 2024/3 sayılı SPK bülteninde yayımlandığı üzere olumsuz değerlendirilmiştir. Başvurunun olumsuz değerlendirilmesinin gerekçesi tarafımıza iletildiğinde gerekli aksiyonlar alınacak olup yatırımcılarımız bu aksiyonlar hakkında KAP üzerinden bilgilendirilecektir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241491
BIST
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18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0013
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.951,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.951,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1229
|30,1307
|% 0,00
|
|Euro
|32,7897
|32,8218
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0831
|38,2741
|% -0,05
|
|Frank
|34,5449
|34,7530
|% -0,47
|
|Riyal
|8,0089
|8,0491
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|902,67
|904,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,81
|942,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,04
|79,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,90
|2.014,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
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