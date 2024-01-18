***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNamık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı tarafından Şirketimiz sermayesinin %1'ine tekabül eden ve yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun seçimine yönelik aday gösterme hakkı veren 700.000 adet (A) grubu imtiyazlı payların 07.09.2023 tarihi itibariyle iktisap edilmesi nedeniyle Şirketimiz diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna onay verilmesi talebi, 17.01.2024 tarihli ve 2024/3 sayılı SPK bülteninde yayımlandığı üzere olumsuz değerlendirilmiştir. Başvurunun olumsuz değerlendirilmesinin gerekçesi tarafımıza iletildiğinde gerekli aksiyonlar alınacak olup yatırımcılarımız bu aksiyonlar hakkında KAP üzerinden bilgilendirilecektir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241491BIST