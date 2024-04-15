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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2024 00:14
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024, 25.03.2024, 26.02.2024, 20.02.2024, 20.12.2023, 03.07.2023, 15.06.2023, 04.04.2023, 20.03.2023, 16.03.2023, 02.03.2023, 22.02.2023, 01.02.2023, 03.01.2023, 22.12.2022, 29.09.2022, 21.09.2022, 07.07.2022, 29.04.2022, 06.04.2022, 02.03.2022, 25.02.2022, 03.02.2022, 27.01.2022, 21.01.2022, 14.01.2022, 06.01.2022, 22.12.2021, 22.11.2021, 05.10.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 07.09.2021, 03.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 15.04.2024 tarihli tablo ekte yer almaktadır. Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271693


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