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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

24.10.2022 18:46
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Ku


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 07.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun 21.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenmiş hali ekte yer almaktadır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073704


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Tam 6.657 6.774 65,00  
Yarım 3.244 3.307 27,00  
Çeyrek 1.627 1.655 14,00  
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Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,10  
B. Petrol 91,03 91,03 -0,31  
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