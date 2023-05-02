***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.05.2023 22:30
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023, 24.10.2022, 07.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, 02.05.2023 tarihli "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ektedir. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145541
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4784
En Düşük
19,4480
18:0521,4820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0734
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,4820
En Düşük
21,3838
18:051.262,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.262,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.262,89
En Düşük
1.260,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4526
|19,4568
|% -0,03
|
|Euro
|21,4025
|21,4168
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,1896
|24,3109
|% -0,01
|
|Frank
|21,7190
|21,8499
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1753
|5,2012
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|34,14
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|22,03
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.183
|9.482
|129,00
|
|Yarım
|4.455
|4.610
|50,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.298
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|15,87
|15,89
|0,25
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-4,03
|