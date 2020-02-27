***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2020 08:51
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN MURAT VARGI 3339754 TRY 16,70
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 0 TRY 1 Yönetim Kurulu Seçimi İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 0 TRY 99 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821916
BIST
10:34114.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -790,54
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.384
En Düşük
113.892
10:346,1658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
10:346,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7366
En Düşük
6,6963
10:34326,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,10
|Açılış
|: 326,09
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|52,50
|4.257.961
|% 13,83
|
|OYAYO
|3,25
|18.345.969
|% 10,54
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|BFREN
|282,80
|1.029.706
|% 7,65
|
|SNPAM
|5,83
|243.229
|% -7,46
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|11.919
|% -6,39
|
|BJKAS
|2,61
|3.467.276
|% -6,12
|
|BURCE
|7,13
|894.697
|% -5,69
|
|THYAO
|12,89
|340.179.092
|% -2,64
|
|IHLGM
|1,41
|163.544.711
|% 6,02
|
|ASELS
|28,50
|139.481.688
|% -1,72
|
|KRDMD
|2,89
|120.475.518
|% -0,69
|
|BRSAN
|13,00
|72.385.997
|% -0,76
|
|IHLGM
|1,41
|163.544.711
|% 6,02
|
|KRDMD
|2,89
|120.475.518
|% -0,69
|
|IHLAS
|0,85
|24.791.815
|% 1,19
|
|THYAO
|12,89
|340.179.092
|% -2,64
|
|ADESE
|1,57
|39.310.525
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9411
|7,9809
|% 0,28
|
|Frank
|6,3044
|6,3423
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6377
|1,6459
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|9,55
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|52,20
|52,20
|-0,61
|