***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSTRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 22000000 22000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSEGMENTİFY YAZILIM A.Ş. Yazılım 92191 7320 TRY 7,94 İştirakTHE MEDITATION COMPANY GMBH Yazılım 104822 2926 EUR 2,79 İştirakBB MEKATRONİK BİLİŞİM SAN.VE T Teknoloji ve Yazılım 555556 94444 TRY 17 İştirakGENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 80702 14056 TRY 17,42 İştirakTİM AKILLI KIYAFETLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 82074 8214 TRY 10,01 İştirakKİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yazılım 61761 3580 TRY 5,80 İştirakENKO TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 61006 2186 TRY 3,58 İştirakEYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 72919 8750 TRY 12 İştirakDIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 TRY 4,50 İştirakPAYMES ELEKT.TİC.VE BİLİŞİM A.Ş. Yazılım 58638 2256 TRY 3,85 İştirakUDENTİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 68719 7363 TRY 10,71 İştirakQUANTCO ENERJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Yazılım 62517 3126 TRY 5,0002 İştirakWORKİOM TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 50000 2500 TRY 5,00 İştirakHOUSTONBIONICS INC. Ev Tipi Tıbbi Cihaz Teknolojileri USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal YatırımLUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 119761 3593 TRY 3,00 İştirakFIRSTBASE.IO, INC. Yazılım USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958994BIST