***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERM Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSTRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 22000000 22000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSEGMENTİFY YAZILIM A.Ş. Yazılım 92191 7320 TRY 7,94 İştirakTHE MEDITATION COMPANY GMBH Yazılım 104822 2926 EUR 2,79 İştirakBB MEKATRONİK BİLİŞİM SAN.VE T Teknoloji ve Yazılım 555556 94444 TRY 17 İştirakGENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 88681 14 İştirakEYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 72919 8750 TRY 12 İştirakDIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 NONİM ŞİRKETİ Yazılım 62517 3126 TRY 5,0002 İştirakWORKİOM TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 50000 2500 TRY 5,00 İştirakHOUSTONBIONICS INC. Ev Tipi Tıbbi Cihaz Teknolojileri USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal YatırımLUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 119761 3593 TRY 3,00 İştirakFIRSTBASE.IO, INC. Yazılım USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal YatırımLIVAD MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. Dijital Medya Teknolojileri 62500 3125 TRY 5,00 İştirakCOGNİTİWE BİLİŞİM TİCARET A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 58367 1946 TRY 3,334 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965165BIST