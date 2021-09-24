***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2021 16:09
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERM Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 22000000 22000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEGMENTİFY YAZILIM A.Ş. Yazılım 92191 7320 TRY 7,94 İştirak
THE MEDITATION COMPANY GMBH Yazılım 104822 2926 EUR 2,79 İştirak
BB MEKATRONİK BİLİŞİM SAN.VE T Teknoloji ve Yazılım 555556 94444 TRY 17 İştirak
GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 88681 14 İştirak
EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 72919 8750 TRY 12 İştirak
DIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 NONİM ŞİRKETİ Yazılım 62517 3126 TRY 5,0002 İştirak
WORKİOM TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 50000 2500 TRY 5,00 İştirak
HOUSTONBIONICS INC. Ev Tipi Tıbbi Cihaz Teknolojileri USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal Yatırım
LUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 119761 3593 TRY 3,00 İştirak
FIRSTBASE.IO, INC. Yazılım USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal Yatırım
LIVAD MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. Dijital Medya Teknolojileri 62500 3125 TRY 5,00 İştirak
COGNİTİWE BİLİŞİM TİCARET A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 58367 1946 TRY 3,334 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965165
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1107
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8919
En Düşük
8,7526
18:0510,4675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1584
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4675
En Düşük
10,2810
18:05499,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 8,57
|Açılış
|: 499,41
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8711
|8,8726
|% 1,26
|
|Euro
|10,3862
|10,4675
|% 1,54
|
|Sterlin
|12,1117
|12,1725
|% 1,06
|
|Frank
|9,5719
|9,6296
|% 1,42
|
|Riyal
|2,3611
|2,3729
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|7,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,51
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,05
|78,05
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 39 kaybederek (% -1.49 ) 1, 476
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKURU, IEYHO
-
17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
-
17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem