***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞEVKET BARAN ASENA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 15.05.2020 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939529 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)BOĞAÇ GÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Birkom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi, Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. YK Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERSOY KİRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Narosen Teknoloji Ticaret A.Ş. YK Başkanı, EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. YK Başkanı Yrd., BDB Yazılım Bilişim A.Ş. YK Üyesi, Garajyeri Elektronik Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMERT SADİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.07.2021 İcrada Görevli Değil - Enerama Çevre Teknolojileri A.Ş. - İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939529 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035357BIST