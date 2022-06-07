Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.06.2022 16:16
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞEVKET BARAN ASENA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 15.05.2020 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939529 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
BOĞAÇ GÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Birkom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi, Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. YK Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERSOY KİRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Narosen Teknoloji Ticaret A.Ş. YK Başkanı, EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. YK Başkanı Yrd., BDB Yazılım Bilişim A.Ş. YK Üyesi, Garajyeri Elektronik Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MERT SADİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.07.2021 İcrada Görevli Değil - Enerama Çevre Teknolojileri A.Ş. - İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939529 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035357


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:322.641
Değişim :  -0,28% |  -7,36
Açılış :  2.651  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.656 En Düşük
2.620
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,38 71.944.679 % 38,00  
QUAGR 29,70 121.536.333 % 10,00  
INTEM 62,70 23.386.658 % 10,00  
RYSAS 9,07 40.147.141 % 9,94  
MEPET 3,38 7.099.385 % 9,74  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Dolar 16,7359 16,7476 % 1,05  
Euro 17,9583 17,9971 % 1,44  
Sterlin 20,9344 21,0394 % 1,19  
Frank 17,1371 17,2403 % 0,86  
Riyal 4,4509 4,4732 % 1,11  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 6,73  
Altın Gr. 995 996 14,91  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,11 22,13 0,05  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 0,12  
B. Petrol 121 121 1,17  
Seans Raporu 17:32
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru