***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2022 16:16
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞEVKET BARAN ASENA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 15.05.2020 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939529 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
BOĞAÇ GÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Birkom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi, Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. YK Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERSOY KİRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Narosen Teknoloji Ticaret A.Ş. YK Başkanı, EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. YK Başkanı Yrd., BDB Yazılım Bilişim A.Ş. YK Üyesi, Garajyeri Elektronik Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MERT SADİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.07.2021 İcrada Görevli Değil - Enerama Çevre Teknolojileri A.Ş. - İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939529 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035357
BIST
17:322.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,36
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:3216,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1742
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:3217,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2556
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9971
En Düşük
17,7366
17:32994,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,86
|Açılış
|: 994,83
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:32
|MARTI
|1,38
|71.944.679
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.536.333
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.658
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.147.141
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|7.099.385
|% 9,74
|
|TOASO
|73,50
|1.563.026.378
|% -6,67
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,90
|49.502.127
|% -4,70
|
|HEKTS
|33,58
|1.357.773.038
|% -3,95
|
|DOKTA
|25,30
|2.273.484
|% -3,66
|
|THYAO
|48,28
|5.946.986.821
|% 0,88
|
|SISE
|23,00
|2.680.562.736
|% 5,12
|
|SASA
|43,82
|2.578.491.501
|% -1,04
|
|SAHOL
|21,12
|1.822.192.512
|% 0,86
|
|TOASO
|73,50
|1.563.026.378
|% -6,67
|
|ODAS
|3,00
|1.083.437.981
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|700.027.195
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,88
|1.107.184.147
|% -2,01
|
|DOHOL
|4,23
|914.957.996
|% 0,95
|
|KARSN
|7,30
|1.422.057.259
|% 0,69
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7359
|16,7476
|% 1,05
|
|Euro
|17,9583
|17,9971
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,9344
|21,0394
|% 1,19
|
|Frank
|17,1371
|17,2403
|% 0,86
|
|Riyal
|4,4509
|4,4732
|% 1,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,73
|
|Altın Gr.
|995
|996
|14,91
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,17
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47KUYAS
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 074, 621 adet işlem
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17:46KUYAS
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 027, 450 adet işlem
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 68 kaybederek (% -0.49 ) 2, 369
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QUAGR, INTEM, MEPET, RYSAS, BIOEN
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17:45
TUKAS, DERIM, GZNMI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında