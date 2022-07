***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSTRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken Aşama Teknoloji Yatırımları 22000000 22000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkPULPOAR BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 61.317,66 5.368,72 TRY 8,76 İştirakSEGMENTIFY UK Yazılım 931,37 73,20 GBP 7,86 İştirakEYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji 81408 9284 TRY 11,40 İştirakDIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 TRY 4,50 İştirakGENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 88238 14499 TRY 16,35 İştirakTİM AKILLI KIYAFETLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ A.Ş. Teknoloji ve Tekstil 82074 8214 TRY 10,01 İştirakKİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yazılım 61761 3580 TRY 5,80 İştirakENKO TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 75265 2567 TRY 3,41 İştirakTHE MEDITATION COMPANY GMBH Yazılım 104822 2926 EUR 2,79 İştirakPM HOLDING INVESTMENTS LIMITED Online Ödeme Sistemleri 100 3,848 USD 3,85 İştirakQUANTCO ENERJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Yazılım 62517 3126 TRY 5,00 İştirakWORKİOM TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56548 5655 TRY 10,00 İştirakHOUSTONBIONICS INC. Ev Tipi Tıbbi Cihaz Teknolojileri USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal YatırımLUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 119761 3593 TRY 3,00 İştirakFIRSTBASE.IO, INC. Yazılım USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal YatırımLIVAD MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. Dijital Medya Teknolojileri 62500 3125 TRY 5,00 İştirakCOGNİTİWE BİLİŞİM TİCARET A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 58367 1946 TRY 3,33 İştirakBIFTEK INC. Gıda Teknolojileri USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal YatırımTRİDİ TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji 513677 26968 TRY 5,25 İştirakWISBOO HOLDING INC. Teknoloji 15601562 49850 USD 0,32 İştirakDELİVERS Aİ ROBOTİK OTONOM SÜRÜŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Teknoloji 219855 2360 TRY 1,07 İştirakEARNADO YAZILIM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 61112 1111 TRY 1,82 İştirakKASSA MOBİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Mobil Bilgi Teknolojileri 574075 18519 TRY 3,22 İştirakQUIN AI LIMITED Yazılım ve Teknoloji 1.284,09 30,30 GBP 2,36 İştirak