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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2022 17:56
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken Aşama Teknoloji Yatırımları 22000000 22000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
PULPOAR BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 61.317,66 5.368,72 TRY 8,76 İştirak
SEGMENTIFY UK Yazılım 931,37 73,20 GBP 7,86 İştirak
EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji 81408 9284 TRY 11,40 İştirak
DIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 TRY 4,50 İştirak
GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 88238 14499 TRY 16,35 İştirak
TİM AKILLI KIYAFETLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ A.Ş. Teknoloji ve Tekstil 82074 8214 TRY 10,01 İştirak
KİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yazılım 61761 3580 TRY 5,80 İştirak
ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 75265 2567 TRY 3,41 İştirak
THE MEDITATION COMPANY GMBH Yazılım 104822 2926 EUR 2,79 İştirak
PM HOLDING INVESTMENTS LIMITED Online Ödeme Sistemleri 100 3,848 USD 3,85 İştirak
QUANTCO ENERJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Yazılım 62517 3126 TRY 5,00 İştirak
WORKİOM TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56548 5655 TRY 10,00 İştirak
HOUSTONBIONICS INC. Ev Tipi Tıbbi Cihaz Teknolojileri USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal Yatırım
LUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 119761 3593 TRY 3,00 İştirak
FIRSTBASE.IO, INC. Yazılım USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal Yatırım
LIVAD MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. Dijital Medya Teknolojileri 62500 3125 TRY 5,00 İştirak
COGNİTİWE BİLİŞİM TİCARET A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 58367 1946 TRY 3,33 İştirak
BIFTEK INC. Gıda Teknolojileri USD Hisseye Dönüştürülebilir Finansal Yatırım
TRİDİ TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji 513677 26968 TRY 5,25 İştirak
WISBOO HOLDING INC. Teknoloji 15601562 49850 USD 0,32 İştirak
DELİVERS Aİ ROBOTİK OTONOM SÜRÜŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Teknoloji 219855 2360 TRY 1,07 İştirak
EARNADO YAZILIM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 61112 1111 TRY 1,82 İştirak
KASSA MOBİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Mobil Bilgi Teknolojileri 574075 18519 TRY 3,22 İştirak
QUIN AI LIMITED Yazılım ve Teknoloji 1.284,09 30,30 GBP 2,36 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043243


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,2321 17,2956 % 0,16  
Euro 17,5425 17,6297 % 0,38  
Sterlin 20,7025 20,8064 % 0,09  
Frank 17,5995 17,7055 % -0,23  
Riyal 4,5848 4,6078 % 0,05  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 2,04  
Altın Gr. 967 967 1,38  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.466 6.644 58,00  
Yarım 3.165 3.249 29,00  
Çeyrek 1.585 1.621 11,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,34 0,08  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,04  
B. Petrol 107 107 2,47  
Seans Raporu 12:35
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