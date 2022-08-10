***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2022 00:32
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şevki Özgür Altındaş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 07.08.2022 0 (212) 963 00 21 info@hubgsyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 923300
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053972
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0077
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,8878
En Düşük
17,8065
18:0518,4275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4439
En Düşük
18,3664
18:051.025,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.025,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,61
En Düşük
1.024,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8595
|17,8613
|% -0,04
|
|Euro
|18,3699
|18,4275
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7038
|21,8127
|% -0,28
|
|Frank
|18,8406
|18,9541
|% -0,21
|
|Riyal
|4,7372
|4,7610
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,18
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.861
|6.958
|-26,00
|
|Yarım
|3.343
|3.402
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.700
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|97,20
|97,20
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046