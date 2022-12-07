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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2022 18:32
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN MURAT VARGI 6780588 TRY 9,69

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 700000 TRY 1 Yönetim Kurulu Seçimi İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 69300000 TRY 99 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085587


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 4,40 64.083.319 % 10,00  
SNICA 34,80 652.924.645 % 9,99  
BARMA 134,30 598.444.727 % 9,99  
LIDER 68,35 16.888.130 % 9,98  
ALFAS 219,20 493.883.258 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6304 18,6377 % 0,02  
Euro 19,6051 19,6196 % 0,55  
Sterlin 22,7056 22,8195 % 0,71  
Frank 19,7235 19,8423 % 0,11  
Riyal 4,9409 4,9657 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 12,53  
Altın Gr. 1.068 1.068 6,48  
Cumhuriyet 7.146 7.254 11,00  
Tam 7.190 7.247 47,00  
Yarım 3.482 3.543 23,00  
Çeyrek 1.746 1.771 11,00  
Gümüş.Ons 22,71 22,73 0,53  
Gümüş Gr. 13,59 13,61 0,30  
B. Petrol 78,09 78,09 -1,26  
Seans Raporu 18:05
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