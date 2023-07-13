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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2023 18:11
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN MURAT VARGI 5489048 TRY 7,84




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171621


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 15,07 125.540.118 % 10,00  
SMART 11,11 118.628.789 % 10,00  
EUHOL 2,20 80.572.501 % 10,00  
MAALT 489,60 25.946.974 % 10,00  
MTRYO 5,94 8.235.725 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,0370 26,0694 % -0,22  
Euro 29,1752 29,2412 % 0,61  
Sterlin 34,1070 34,2780 % 0,84  
Frank 30,2706 30,4529 % 0,95  
Riyal 6,9354 6,9702 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 1,24  
Altın Gr. 1.641 1.641 -2,92  
Cumhuriyet 10.979 11.145 23,00  
Tam 10.578 10.786 -40,00  
Yarım 5.289 5.418 -20,00  
Çeyrek 2.653 2.709 -10,00  
Gümüş.Ons 24,67 24,69 0,56  
Gümüş Gr. 20,66 20,69 0,42  
B. Petrol 80,36 80,36 0,25  
Seans Raporu 18:05
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