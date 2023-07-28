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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.07.2023 19:32
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞEVKET BARAN ASENA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 15.05.2020 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162086 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
BOĞAÇ GÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. YK Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERSOY KİRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Narosen Teknoloji Ticaret A.Ş. YK Başkanı, EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. YK Başkanı Yrd., BDB Yazılım Bilişim A.Ş. YK Üyesi, Garajyeri Elektronik Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Cravers Gıda A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MERT SADİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.07.2021 İcrada Görevli Değil - Enerama Çevre Teknolojileri A.Ş. - İş Geliştirme ve Strateji Başkanı, Litum Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Satış ve Satış Operasyon Direktörü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162086 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
ÜMİT YAŞAR KARADENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.07.2023 İcrada Görevli - Argosai Teknoloji A.Ş. YK Başkanı, Çatı Teknoloji A.Ş. YK Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BOĞAÇ GÖNCÜ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. YK Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176749


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