***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.09.2023 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 14.52 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBOĞAÇ GÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. YK Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERSOY KİRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Narosen Teknoloji Ticaret A.Ş. YK Başkanı, EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. YK Başkanı Yrd., BDB Yazılım Bilişim A.Ş. YK Üyesi, Garajyeri Elektronik Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Cravers Gıda A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMERT SADİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.07.2021 İcrada Görevli Değil - Enerama Çevre Teknolojileri A.Ş. - İş Geliştirme ve Strateji Başkanı, Litum Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Satış ve Satış Operasyon Direktörü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162086 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)SARPER VOLKAN ÖZTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.09.2023 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193454 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yo?netim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193459BIST