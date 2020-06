***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziEsentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İs Merkezi No : 6 / 1 Şişli İstanbulYeni Şirket MerkeziEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No : 201 Daire : 84 Kat : 4 Şişli İstanbulDeğişiklik Tarihi04/06/2020AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 04.06.2020 tarih ve 335 sayılı kararı ile1- Şirket merkez adresinin, Esentepe Mahallesi Ecza Sok. Safter İş Merkezi Apt. N 6/1 Şişli, İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No : 201 Daire : 84 Kat : 4 Şişli İstanbul adresine nakledilmesine,2- Yeni Şirket merkezi adresinin tescil ve ilanına, ilgili mercilere gerekli bilgilerin verilmesine, karar vermiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849231BIST