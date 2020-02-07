***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından kurulan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları ekteki şekilde revize edilmiştir. İlgili dokümanlara Şirketimiz internet sitesi (www.hubgsyo.com) Yatırımcı İlişkileri / Yönetim Kurulu başlığı altından ulaşılabilir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817791BIST