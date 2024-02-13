***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler HUBVCAçıklamalar Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Namık Kemal Gökalp tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249002BIST