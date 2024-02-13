***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 09:22
***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUBVC
Açıklamalar Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Namık Kemal Gökalp tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249002
BIST
'
12:469.180
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 5,74
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:4630,7257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0137
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:4633,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:462.001,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.001,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:46
|CELHA
|29,80
|6.544.499
|% 243,32
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|298.231.924
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|114.444.923
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|38.327.541
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,78
|160.314.204
|% -5,28
|
|THYAO
|289,00
|4.543.739.645
|% -0,43
|
|GUBRF
|194,30
|4.475.238.400
|% 8,00
|
|ISCTR
|27,36
|3.686.555.408
|% 0,07
|
|EREGL
|47,10
|3.684.909.542
|% 1,51
|
|TUPRS
|164,00
|3.074.937.600
|% 0,74
|
|EKGYO
|10,83
|2.522.098.328
|% 3,34
|
|ISCTR
|27,36
|3.686.555.408
|% 0,07
|
|KLGYO
|5,14
|634.364.785
|% 5,54
|
|ZOREN
|5,07
|586.648.739
|% -0,39
|
|YKBNK
|23,48
|2.361.334.712
|% 1,21
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7227
|30,7257
|% 0,04
|
|Euro
|33,1107
|33,1211
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,7517
|38,9460
|% 0,21
|
|Frank
|34,7339
|34,9432
|% -0,57
|
|Riyal
|8,1727
|8,2137
|% 0,07
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,90
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|899,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|909,34
|914,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,63
|82,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,33
|2.026,71
|% 0,66
|