***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2020 09:17
***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUBVC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ersin Refik Pamuksüzer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838474
BIST
12:1595.907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 52,32
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:156,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9260
En Düşük
6,8896
12:157,5251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:15383,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,04
|Açılış
|: 383,53
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.580.475
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|39.567.758
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.527.827
|% -9,93
|
|KUYAS
|1,57
|44.881.389
|% -8,72
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PGSUS
|51,15
|584.841.655
|% -7,75
|
|THYAO
|10,18
|474.633.139
|% -1,74
|
|ECILC
|4,65
|393.223.215
|% 6,41
|
|ASELS
|26,42
|322.625.347
|% -0,08
|
|MGROS
|29,98
|305.934.314
|% 3,88
|
|ECILC
|4,65
|393.223.215
|% 6,41
|
|IHLGM
|1,01
|50.619.345
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,94
|91.364.935
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|27.673.271
|% -4,92
|
|THYAO
|10,18
|474.633.139
|% -1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6066
|8,6498
|% -0,27
|
|Frank
|7,1261
|7,1690
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8354
|1,8446
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,91
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.520
|15,90
|
|Tam
|2.528
|2.593
|16,30
|
|Yarım
|1.230
|1.262
|7,90
|
|Çeyrek
|617
|631
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,42
|28,42
|0,73
|
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