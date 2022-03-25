***HUI* *TJL* *BJO* *GPO* *SRO* *GZNMI* *AGHOL*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2022 10:15
***HUI******TJL******BJO******GPO******SRO******GZNMI******AGHOL*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI, AGHOL]
İlgili Fonlar [SRO, TJL, BJO, HUI]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24/03/2022 tarihinde saat 18:23 'te yayınlanan bildirimde sehven GZNMI kodu seçilmiştir. İşlemler AGHOL'e ilişkindir.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012885
BIST
10:162.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,28
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.186
En Düşük
2.180
10:1614,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0070
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:1616,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0392
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:16932,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,45
|Açılış
|: 932,23
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,66
BIST En Aktif Hisseler10:14
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|5.906.647
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,71
|30.451.758
|% 8,13
|
|RODRG
|16,06
|36.392
|% 7,64
|
|COSMO
|7,99
|152.439
|% 6,53
|
|IZFAS
|5,66
|710.344
|% -5,03
|
|DOBUR
|63,40
|813.342
|% -4,80
|
|PENTA
|385,00
|1.940.297
|% -3,99
|
|ASUZU
|63,00
|8.661.642
|% -3,89
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|KRDMD
|15,42
|268.494.156
|% 0,33
|
|SISE
|14,47
|189.365.361
|% 1,12
|
|SMRTG
|16,10
|186.552.503
|% 4,55
|
|THYAO
|28,26
|173.661.875
|% 0,50
|
|SASA
|58,50
|149.716.865
|% -0,09
|
|KARSN
|4,55
|93.337.208
|% 1,11
|
|KRDMD
|15,42
|268.494.156
|% 0,33
|
|YKBNK
|3,96
|61.964.752
|% 0,76
|
|DOHOL
|3,26
|42.702.426
|% 0,93
|
|SISE
|14,47
|189.365.361
|% 1,12
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8256
|14,8302
|% 0,04
|
|Euro
|16,3542
|16,3702
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5174
|19,6153
|% 0,19
|
|Frank
|15,9246
|16,0205
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9404
|3,9602
|% 0,08
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-1,98
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,10
|
Seans Raporu
10:14
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10:29SEYKM
Yüzde 5.82 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 807, 995 adet işlem
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10:28XU100
Endeks 2, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 2, 301.00 milyon TL de
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10:25MEPET
Yüzde 4.38 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 625 adet işlem
-
10:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TTKOM, ARCLK
-
10:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, EKGYO, SISE