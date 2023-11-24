***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
24.11.2023 18:53
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
H29 Biyokütle Elektrik Santrali'nde üretimin geçici olarak durdurulması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
10.50 MW kurulu güce sahip BES'de üretimin durdurulması.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
24.11.2023 tarihinde H29 Biyokütle Elektrik Santrali'nde hasar meydana gelmesi.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
24.11.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
24.11.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Hasar tespit çalışmaları başlamış olup, üretim(hasılat) kaybına etkileri ve tazmini ile ilgili sigorta ekspertiz çalışmalarına başlanmıştır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
H29 Biyokütle Elektrik Santrali'nin üretim içindeki payı %29, toplam ciro içindeki payı %33'dür.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Teknik onarım/bakım çalışmalarına balanmış olup, tesisin devreye alınma süresinin tespiti için çalışmalar devam etmektedir.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilememektedir.
Açıklamalar
24.11.2023 tarihinde Manisa'da bulunan H29 Biyokütle Elektrik Santrali'mizde hasar meydana gelmiştir. Teknik ekip tarafından bakım/onarım çalışmalarına başlanmıştır.
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219995
BIST