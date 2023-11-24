***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiH29 Biyokütle Elektrik Santrali'nde üretimin geçici olarak durdurulması.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi10.50 MW kurulu güce sahip BES'de üretimin durdurulması.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni24.11.2023 tarihinde H29 Biyokütle Elektrik Santrali'nde hasar meydana gelmesi.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi24.11.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi24.11.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiHasar tespit çalışmaları başlamış olup, üretim(hasılat) kaybına etkileri ve tazmini ile ilgili sigorta ekspertiz çalışmalarına başlanmıştır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıH29 Biyokütle Elektrik Santrali'nin üretim içindeki payı %29, toplam ciro içindeki payı %33'dür.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarTeknik onarım/bakım çalışmalarına balanmış olup, tesisin devreye alınma süresinin tespiti için çalışmalar devam etmektedir.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkilememektedir.Açıklamalar24.11.2023 tarihinde Manisa'da bulunan H29 Biyokütle Elektrik Santrali'mizde hasar meydana gelmiştir. Teknik ekip tarafından bakım/onarım çalışmalarına başlanmıştır.Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219995BIST