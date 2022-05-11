***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 1.466.975 350.751.290 -4.190 11.308.461 8.005.121 4.448.502 376.026.159 376.026.159Transferler4.448.502 -4.448.502Dönem Karı (Zararı)303.402 303.402 303.402Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.340 50.522.920 50.521.580 50.521.580Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması8.326.000 8.326.000 8.326.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.340 -1.340 -1.340Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar50.522.920 50.522.920 50.522.920Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 8.326.000 1.466.975 350.751.290 -5.530 61.831.381 12.453.623 303.402 435.177.141 435.177.141Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 26.584.156 -688.184.116 350.751.290 -5.767 479.870.156 12.453.623 366.657.464 1.048.126.806 7.059.157 1.055.185.963Transferler366.657.464 -366.657.464Dönem Karı (Zararı)372.483 327.483 -154.895 172.588Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.848 139.050.060 139.048.212 139.048.212Sermaye Arttırımı80.000.000 80.000.000 80.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)65.600.000 65.600.000 65.600.000Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-1.848Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-1.848 -1.848Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar139.050.060 139.050.060 139.050.060Dönem Sonu Bakiyeler580.000.000 26.584.156 -688.184.116 65.600.000 350.751.290 -7.615 618.920.216 379.111.087 327.483 1.333.102.501 6.904.262 1.340.006.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.182.861 20.472.324Dönem Karı (Zararı)172.588 303.402Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)172.588 303.402Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-21.903.706 -7.190.604Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 -32.285.688 -8.549.839Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,17 77.610 12.444Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.446.703 1.563.306Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -2.383.050 -1.484.763Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 15.829.753 3.048.069Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18. -3.142.331 -216.515İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler65.913.979 27.359.526Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.1. 10.082.914 -3.649.233Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.1. 135.803.928 -93.509.289Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9. -2.901.542 92.690Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10. 13.314.520 -888.812Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.2. 6.825.521 11.931.095Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16. 385.743 -63.935Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.2. -65.089.603 1.544.893Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10. 16.298.660 -510.931İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-48.806.162 112.413.048Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -48.806.162 112.413.048Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları44.182.861 20.472.324YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-75.175.564 -66.555.555Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları12 -75.175.564 -66.555.555FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.996.442 2.893.887Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri19. 80.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14,15 -2.777.621İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8.2. -127.218.821 2.893.887YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-80.989.145 -43.189.344Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi139.050.060 49.234.087NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.060.915 6.044.743DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.158.529 3.115.802DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.219.444 9.160.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 65.219.445 7.158.529Ticari Alacaklar7.1. 23.244.871 33.327.785İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.1.1. 2.015.372 15.481.553İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.2.1. 21.229.499 17.846.232Diğer Alacaklar8.1. 74.885.818 137.999.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.1. 73.923.682 1.233.913İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.1. 962.136 136.765.178Stoklar9 5.082.437 2.180.895Peşin Ödenmiş Giderler10.1. 4.558.475 17.704.991İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.2.1. 4.558.475 17.704.991Diğer Dönen Varlıklar11.1.1. 6.646.597 3.463.481İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.1.1. 6.646.597 3.463.481ARA TOPLAM179.637.643 201.834.772TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR179.637.643 201.834.772DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8.1. 169.490 170.381İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.2. 169.490 170.381Maddi Duran Varlıklar12 1.517.567.218 1.344.114.709Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.406.498.662 1.246.184.297Peşin Ödenmiş Giderler10.1. 561.852 729.856İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.2.2. 561.852 729.856TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.924.797.222 2.591.199.243TOPLAM VARLIKLAR3.104.434.865 2.793.034.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.1. 190.967.343 200.911.358İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları190.967.343 200.911.358Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.1. 101.626.852 91.276.058Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.1. 89.340.491 109.635.300Ticari Borçlar7.2. 37.498.864 28.852.010İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.1. 3.560.471 1.739.138İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2.2.1. 33.938.393 27.112.872Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.1. 1.653.547 1.267.804Diğer Borçlar8.2. 25.042.805 8.759.364İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.1. 15.014.326 5.389.771İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.1. 10.028.479 3.369.593Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.3.1. 3.825.773 5.618.402Kısa Vadeli Karşılıklar17. 203.677 150.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.1. 203.677 150.396ARA TOPLAM259.192.009 245.559.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER259.192.009 245.559.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar961.312.335 901.877.452İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar961.312.335 901.877.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.2. 263.565.206 255.035.994Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar14.2. 697.747.129 646.841.458Diğer Borçlar8.2. 362.438.797 427.528.400İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.2. 361.897.718 426.051.325İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.2. 541.079 1.477.075Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.3.2. 1.750 10.696Uzun Vadeli Karşılıklar16,17 4.326.961 3.807.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.2 181.944 134.349Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17.2. 4.145.017 3.672.859Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 177.156.250 159.064.962TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.505.236.093 1.492.288.718TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.764.428.102 1.737.848.052ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.333.102.501 1.048.126.806Ödenmiş Sermaye19.1. 580.000.000 500.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)65.600.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19.2. -688.184.116 -688.184.116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.3.1. 350.743.675 350.745.523Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.3.2. 618.920.217 479.870.156Diğer Özkaynak Payları19.4 26.584.156 26.584.156Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.5. 379.111.086 12.453.623Net Dönem Karı veya Zararı327.483 366.657.464Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.904.262 7.059.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.340.006.763 1.055.185.963TOPLAM KAYNAKLAR3.104.434.865 2.793.034.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1. 57.916.284 19.907.437Satışların Maliyeti20.2. -57.601.836 -22.070.719TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)314.448 -2.163.282BRÜT KAR (ZARAR)314.448 -2.163.282Genel Yönetim Giderleri21. -10.220.385 -896.560Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1. 13.900.252 118.757Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2. -973.255 -93.545ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.021.060 -3.034.630FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.021.060 -3.034.630Finansman Gelirleri24.1. 202.710.200 36.418.017Finansman Giderleri24.2. -208.701.003 -33.296.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.969.743 86.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.142.331 216.515Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 3.142.331 216.515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)172.588 303.401DÖNEM KARI (ZARARI)172.588 303.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-154.895Ana Ortaklık Payları327.483 303.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.253 -1.520Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.1. -2.253 -1.520Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar139.050.556 50.523.255Yabancı Para Çevrim Farkları25.2. 139.050.060 50.522.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler496 335Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri496 335DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.048.303 50.521.735TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.220.891 50.825.136Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-154.895 0Ana Ortaklık Payları139.375.786 50.825.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029009BIST