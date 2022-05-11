***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2022 02:08
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 1.466.975 350.751.290 -4.190 11.308.461 8.005.121 4.448.502 376.026.159 376.026.159
Transferler
4.448.502 -4.448.502
Dönem Karı (Zararı)
303.402 303.402 303.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.340 50.522.920 50.521.580 50.521.580
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
8.326.000 8.326.000 8.326.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.340 -1.340 -1.340
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
50.522.920 50.522.920 50.522.920
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.326.000 1.466.975 350.751.290 -5.530 61.831.381 12.453.623 303.402 435.177.141 435.177.141
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 26.584.156 -688.184.116 350.751.290 -5.767 479.870.156 12.453.623 366.657.464 1.048.126.806 7.059.157 1.055.185.963
Transferler
366.657.464 -366.657.464
Dönem Karı (Zararı)
372.483 327.483 -154.895 172.588
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.848 139.050.060 139.048.212 139.048.212
Sermaye Arttırımı
80.000.000 80.000.000 80.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
65.600.000 65.600.000 65.600.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-1.848
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-1.848 -1.848
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
139.050.060 139.050.060 139.050.060
Dönem Sonu Bakiyeler
580.000.000 26.584.156 -688.184.116 65.600.000 350.751.290 -7.615 618.920.216 379.111.087 327.483 1.333.102.501 6.904.262 1.340.006.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.182.861 20.472.324
Dönem Karı (Zararı)
172.588 303.402
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
172.588 303.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.903.706 -7.190.604
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -32.285.688 -8.549.839
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,17 77.610 12.444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.446.703 1.563.306
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.383.050 -1.484.763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 15.829.753 3.048.069
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18. -3.142.331 -216.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
65.913.979 27.359.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.1. 10.082.914 -3.649.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.1. 135.803.928 -93.509.289
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9. -2.901.542 92.690
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10. 13.314.520 -888.812
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.2. 6.825.521 11.931.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16. 385.743 -63.935
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.2. -65.089.603 1.544.893
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10. 16.298.660 -510.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.806.162 112.413.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -48.806.162 112.413.048
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.182.861 20.472.324
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.175.564 -66.555.555
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
12 -75.175.564 -66.555.555
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.996.442 2.893.887
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19. 80.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14,15 -2.777.621
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.2. -127.218.821 2.893.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.989.145 -43.189.344
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
139.050.060 49.234.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.060.915 6.044.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.158.529 3.115.802
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.219.444 9.160.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 65.219.445 7.158.529
Ticari Alacaklar
7.1. 23.244.871 33.327.785
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.1.1. 2.015.372 15.481.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.1. 21.229.499 17.846.232
Diğer Alacaklar
8.1. 74.885.818 137.999.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.1. 73.923.682 1.233.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.1. 962.136 136.765.178
Stoklar
9 5.082.437 2.180.895
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1. 4.558.475 17.704.991
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.2.1. 4.558.475 17.704.991
Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 6.646.597 3.463.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 6.646.597 3.463.481
ARA TOPLAM
179.637.643 201.834.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.637.643 201.834.772
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8.1. 169.490 170.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.2. 169.490 170.381
Maddi Duran Varlıklar
12 1.517.567.218 1.344.114.709
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.406.498.662 1.246.184.297
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1. 561.852 729.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.2.2. 561.852 729.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.924.797.222 2.591.199.243
TOPLAM VARLIKLAR
3.104.434.865 2.793.034.015
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.1. 190.967.343 200.911.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
190.967.343 200.911.358
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.1. 101.626.852 91.276.058
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.1. 89.340.491 109.635.300
Ticari Borçlar
7.2. 37.498.864 28.852.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.1. 3.560.471 1.739.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.1. 33.938.393 27.112.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.1. 1.653.547 1.267.804
Diğer Borçlar
8.2. 25.042.805 8.759.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.1. 15.014.326 5.389.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.1. 10.028.479 3.369.593
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.3.1. 3.825.773 5.618.402
Kısa Vadeli Karşılıklar
17. 203.677 150.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.1. 203.677 150.396
ARA TOPLAM
259.192.009 245.559.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.192.009 245.559.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
961.312.335 901.877.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
961.312.335 901.877.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.2. 263.565.206 255.035.994
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.2. 697.747.129 646.841.458
Diğer Borçlar
8.2. 362.438.797 427.528.400
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.2. 361.897.718 426.051.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.2. 541.079 1.477.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.3.2. 1.750 10.696
Uzun Vadeli Karşılıklar
16,17 4.326.961 3.807.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.2 181.944 134.349
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2. 4.145.017 3.672.859
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 177.156.250 159.064.962
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.505.236.093 1.492.288.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.764.428.102 1.737.848.052
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.333.102.501 1.048.126.806
Ödenmiş Sermaye
19.1. 580.000.000 500.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
65.600.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19.2. -688.184.116 -688.184.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.3.1. 350.743.675 350.745.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.3.2. 618.920.217 479.870.156
Diğer Özkaynak Payları
19.4 26.584.156 26.584.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.5. 379.111.086 12.453.623
Net Dönem Karı veya Zararı
327.483 366.657.464
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.904.262 7.059.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.340.006.763 1.055.185.963
TOPLAM KAYNAKLAR
3.104.434.865 2.793.034.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20.1. 57.916.284 19.907.437
Satışların Maliyeti
20.2. -57.601.836 -22.070.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
314.448 -2.163.282
BRÜT KAR (ZARAR)
314.448 -2.163.282
Genel Yönetim Giderleri
21. -10.220.385 -896.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1. 13.900.252 118.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2. -973.255 -93.545
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.021.060 -3.034.630
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.021.060 -3.034.630
Finansman Gelirleri
24.1. 202.710.200 36.418.017
Finansman Giderleri
24.2. -208.701.003 -33.296.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.969.743 86.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.142.331 216.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.142.331 216.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
172.588 303.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
172.588 303.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-154.895
Ana Ortaklık Payları
327.483 303.401
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.253 -1.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.1. -2.253 -1.520
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
139.050.556 50.523.255
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.2. 139.050.060 50.522.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
496 335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
496 335
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.048.303 50.521.735
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.220.891 50.825.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-154.895 0
Ana Ortaklık Payları
139.375.786 50.825.136
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029009
BIST