***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 18:36
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından
Kayen Beta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Büyükbahçe HES), Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.(Bağbaşı HES), H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Salihli BES),
İle Pure Energy Elektrik Tedarik A.Ş. arasında EPİAŞ'la olan piyasa operasyonlarının yönetimi (İkili Anlaşma Kapsamında) amacıyla 2024 yılı için Dijital Enerji Yönetim Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238216
BIST
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18:057.874
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 137,90
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.897
18:0529,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0492
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
18:0532,8885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1511
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9146
En Düşük
32,6724
18:051.952,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.952,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|52,80
|365.209.399
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,84
|316.644.708
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,64
|63.559.281
|% 9,99
|
|BAYRK
|21,14
|48.292.177
|% 9,99
|
|MARKA
|47,18
|20.054.508
|% 9,98
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,75
|358.742.247
|% -9,24
|
|DAPGM
|26,02
|567.023.931
|% -7,67
|
|CEMAS
|4,78
|214.427.458
|% -6,64
|
|CVKMD
|369,50
|394.741.159
|% -6,10
|
|THYAO
|249,90
|11.467.212.507
|% 2,88
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|AKBNK
|40,74
|4.285.692.075
|% 2,26
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,25
|2.004.096.455
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|HALKB
|13,22
|2.066.853.867
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9680
|29,9738
|% 0,16
|
|Euro
|32,8757
|32,8885
|% 0,46
|
|Sterlin
|38,0238
|38,2145
|% 0,31
|
|Frank
|35,0387
|35,2498
|% 0,20
|
|Riyal
|7,9675
|8,0074
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|919,33
|921,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,96
|992,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,45
|77,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,86
|2.026,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 646 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 91, 693.00 milyon TL de
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17:58KFEIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 74.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 812 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 577 adet işlem
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 092 adet işlem