***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklıklarındanKayen Beta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Büyükbahçe HES), Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.(Bağbaşı HES), H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Salihli BES),İle Pure Energy Elektrik Tedarik A.Ş. arasında EPİAŞ'la olan piyasa operasyonlarının yönetimi (İkili Anlaşma Kapsamında) amacıyla 2024 yılı için Dijital Enerji Yönetim Sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238216BIST