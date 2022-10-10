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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2022 11:15
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler AKS İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. Konya, Erzurum NRL Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş İzmir Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yozgat,Nevşehir H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Manisa, Erzurum H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş Manisa H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Manisa H31 Solar Enerji Üretim San ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş, Sivas, Manisa Eka Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. Mersin


Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. Elektrik Üretimi 900000 891000 TRY 99 Bağlı Ortaklık
Nrl Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı Ortaklık
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49500 TRY 99 Bağlı Ortaklık
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı Ortaklık
Eka Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 11500000 11500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069585


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 44,32 85.663.673 % 9,98  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
RTALB 8,62 116.798.164 % 9,95  
TRCAS 19,11 146.537.531 % 9,95  
ULUUN 31,60 343.151.056 % 9,95  
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Dolar 18,5708 18,5799 % -0,19  
Euro 18,0617 18,0767 % -0,14  
Sterlin 20,4830 20,5857 % -0,46  
Frank 18,5316 18,6432 % -0,59  
Riyal 4,9268 4,9515 % -0,22  
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15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 -18,18  
Altın Gr. 1.002 1.002 -12,42  
Cumhuriyet 6.702 6.803 -81,00  
Tam 6.739 6.791 -140,00  
Yarım 3.284 3.320 -68,00  
Çeyrek 1.645 1.660 -34,00  
Gümüş.Ons 19,93 19,95 -0,21  
Gümüş Gr. 11,87 11,88 -0,18  
B. Petrol 97,51 97,51 -0,41  
Seans Raporu 15:50
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