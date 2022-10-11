***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2022 15:51
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. Elektrik Üretimi 900000 891000 TRY 99 Bağlı Ortaklık
Nrl Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı Ortaklık
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49500 TRY 99 Bağlı Ortaklık
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı Ortaklık
Eka Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 11500000 11500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AQUILA S.R.L. Elektrik Üretimi 181600 181600 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070765
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0170
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,5931
En Düşük
18,5241
18:0518,0349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0166
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0465
En Düşük
18,0063
18:05994,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,42
|Açılış
|: 994,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5662
|18,5678
|% -0,09
|
|Euro
|18,0084
|18,0349
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,3218
|20,4237
|% -0,06
|
|Frank
|18,5625
|18,6743
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-0,18
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.699
|6.767
|-14,00
|
|Yarım
|3.264
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|-2,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR