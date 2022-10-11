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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2022 15:51
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. Elektrik Üretimi 900000 891000 TRY 99 Bağlı Ortaklık
Nrl Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı Ortaklık
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49500 TRY 99 Bağlı Ortaklık
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı Ortaklık
Eka Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 11500000 11500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AQUILA S.R.L. Elektrik Üretimi 181600 181600 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070765


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BNTAS 6,27 235.435.633 % 10,00  
HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
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Dolar 18,5662 18,5678 % -0,09  
Euro 18,0084 18,0349 % -0,09  
Sterlin 20,3218 20,4237 % -0,06  
Frank 18,5625 18,6743 % -0,05  
Riyal 4,9295 4,9542 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 -0,18  
Altın Gr. 996 996 -0,64  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.699 6.767 -14,00  
Yarım 3.264 3.309 -6,00  
Çeyrek 1.635 1.655 -2,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,20 0,01  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,29  
B. Petrol 93,59 93,59 -2,60  
Seans Raporu 18:05
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