***HURGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
09.06.2020 18:14
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle HURGZ payında 10/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
HURGZ payında tedbirin uygulanacağı son tarih 09/09/2020'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, HURGZ payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 10/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
EMRE ERİM
12780018
Tedbirin uygulanacağı son tarih 09/09/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850190
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
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6,8088
En Düşük
6,7696
18:057,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,7150
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|Önceki Kapanış
|: 7,6800
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7,7279
En Düşük
7,6354
18:05375,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,80
|Açılış
|: 375,54
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6429
|8,6862
|% 0,37
|
|Frank
|7,1432
|7,1863
|% 1,18
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,77
|
|Altın Gr.
|376
|376
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.461
|26,90
|
|Tam
|2.503
|2.533
|31,50
|
|Yarım
|1.222
|1.233
|11,60
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,51
|40,51
|-0,29
|