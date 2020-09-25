***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 10:25
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876643
BIST
11:431.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 13,56
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:437,5746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0508
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:438,8332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0700
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:43455,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,16
|Açılış
|: 455,79
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:43
|MERKO
|9,02
|32.434.733
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|16.049.462
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,28
|1.228.140.269
|% 3,85
|
|ASELS
|17,22
|512.849.792
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,17
|340.094.169
|% 2,58
|
|ODAS
|2,67
|294.599.237
|% 1,91
|
|VAKBN
|4,21
|243.118.085
|% 1,69
|
|GARAN
|7,28
|1.228.140.269
|% 3,85
|
|ODAS
|2,67
|294.599.237
|% 1,91
|
|HURGZ
|2,11
|199.251.821
|% -4,09
|
|IHLGM
|1,48
|137.039.095
|% -4,52
|
|YKBNK
|2,16
|171.687.727
|% 2,37
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5675
|7,5746
|% -0,67
|
|Euro
|8,8079
|8,8332
|% -0,79
|
|Sterlin
|9,6435
|9,6919
|% -0,46
|
|Frank
|8,1406
|8,1896
|% -0,65
|
|Riyal
|2,0135
|2,0236
|% -0,66
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,51
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|0,14
|