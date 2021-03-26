***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:51
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920961
BIST
16:081.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,86
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:088,0249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0854
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:089,4863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1307
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:08444,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,33
|Açılış
|: 444,80
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BJKAS
|6,93
|594.638.368
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.525.471
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|19.910.340
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|90.914.758
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|664.666.554
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,91
|2.361.537.497
|% -1,14
|
|VESTL
|38,12
|899.458.131
|% 2,75
|
|SISE
|7,34
|805.533.250
|% 1,66
|
|AVOD
|9,49
|664.666.554
|% -9,96
|
|SASA
|44,96
|659.350.330
|% -0,88
|
|GARAN
|6,91
|2.361.537.497
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,18
|198.999.931
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,72
|598.759.993
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,17
|299.007.142
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,86
|239.972.260
|% -1,59
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0194
|8,0249
|% 1,08
|
|Euro
|9,4747
|9,4863
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,0094
|11,0646
|% 1,35
|
|Frank
|8,4843
|8,5354
|% 0,94
|
|Riyal
|2,1308
|2,1414
|% 1,02
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-0,96
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,33
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|4,02
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,94
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|1,93
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Seans Raporu
16:08
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