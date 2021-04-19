***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:21
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929242
BIST
17:141.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -25,54
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:148,0904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0326
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
17:149,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0689
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7414
En Düşük
9,6196
17:14460,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 460,54
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:14
|FENER
|31,90
|24.519.393
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.549.708
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.661.503
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|28.693.530
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.772.186
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.832.073
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.150.983
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.271.633
|% -9,99
|
|EREGL
|18,20
|1.386.579.113
|% -0,76
|
|PETKM
|6,60
|1.231.774.868
|% 4,27
|
|GARAN
|7,06
|991.451.983
|% -3,02
|
|QUAGR
|26,22
|817.236.147
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|649.339.527
|% -2,15
|
|PETKM
|6,60
|1.231.774.868
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,87
|343.715.036
|% -1,06
|
|ODAS
|3,06
|459.201.539
|% -8,66
|
|GARAN
|7,06
|991.451.983
|% -3,02
|
|MAKTK
|3,24
|419.215.446
|% -8,73
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0873
|8,0904
|% 0,40
|
|Euro
|9,7339
|9,7414
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,2307
|11,2870
|% 0,98
|
|Frank
|8,7865
|8,8394
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1472
|2,1580
|% 0,25
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,25
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|0,35
|