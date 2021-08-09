***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2021 10:36
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955838
BIST
11:561.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:568,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:5610,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0261
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:56486,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,28
|Açılış
|: 486,24
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:55
|SELGD
|5,61
|6.317.257
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.712.363
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.976.371
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.858.866
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.069.365
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.525.656
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,92
|23.072.152
|% -7,55
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,25
|7.619.663
|% -6,84
|
|DAGHL
|16,04
|15.593.084
|% -5,92
|
|SISE
|8,22
|553.556.278
|% 2,75
|
|GARAN
|9,30
|458.379.809
|% 0,76
|
|GENIL
|13,70
|370.752.045
|% 5,38
|
|KRDMD
|8,01
|340.832.482
|% 0,12
|
|THYAO
|12,87
|207.919.103
|% 0,31
|
|SISE
|8,22
|553.556.278
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,49
|130.407.581
|% 0,81
|
|GARAN
|9,30
|458.379.809
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,01
|340.832.482
|% 0,12
|
|AKBNK
|5,48
|166.852.581
|% 0,92
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6541
|8,6578
|% 0,49
|
|Euro
|10,1763
|10,1994
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,9566
|12,0165
|% 0,34
|
|Frank
|9,4064
|9,4631
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3006
|2,3122
|% 0,44
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,93
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|-14,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|-13,32
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-6,44
|
|Çeyrek
|779
|797
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,07
|68,07
|-2,63
|