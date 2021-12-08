***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 12:15
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981900
BIST
12:071.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
12:0713,6286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1385
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
12:0715,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1873
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:07783,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 9,02
|Açılış
|: 783,40
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BAGFS
|13,97
|11.086.533
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.260.135
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.527.539
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.685.981
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.390.550
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,15
|86.492.255
|% -8,73
|
|SISE
|14,57
|2.001.949.721
|% -0,68
|
|THYAO
|20,10
|1.713.268.957
|% 4,69
|
|GARAN
|11,95
|1.355.785.296
|% 1,01
|
|ASELS
|23,72
|1.331.464.333
|% 2,77
|
|KRDMD
|9,73
|869.692.287
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,64
|768.644.022
|% 1,96
|
|TSKB
|1,66
|229.608.394
|% 2,47
|
|SISE
|14,57
|2.001.949.721
|% -0,68
|
|GARAN
|11,95
|1.355.785.296
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,23
|129.168.887
|% 0,82
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6239
|13,6286
|% 1,03
|
|Euro
|15,3812
|15,4044
|% 1,23
|
|Sterlin
|17,9792
|18,0694
|% 0,95
|
|Frank
|14,6663
|14,7547
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6185
|3,6366
|% 0,95
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|3,01
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,55
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.152
|5.283
|-1,22
|
|Yarım
|2.490
|2.555
|-0,59
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,16
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 0.62 ) 2, 157
-
12:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, GARAN
-
12:20XU100
Endeks 1, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 18, 465.00 milyon TL de
-
12:19DYOBY
Yüzde 4.54 oranında artışla 11.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 750, 558 adet işlem
-
12:18AGHOL
Yüzde 4.23 oranında artışla 41.88 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 098 adet işlem