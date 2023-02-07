***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:40
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110403
BIST
11:264.758
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -172,21
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:2618,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:2620,2039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:261.135,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.134,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:26
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|84.885.875
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.032.933
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.705.886
|% -9,99
|
|CANTE
|64,85
|50.332.758
|% -9,93
|
|AKGRT
|2,89
|34.825.994
|% -9,69
|
|SAMAT
|17,10
|1.562.121
|% -9,48
|
|TURSG
|8,69
|40.492.186
|% -9,10
|
|KRDMD
|17,86
|1.209.340.833
|% 1,13
|
|THYAO
|133,80
|1.033.074.933
|% -4,36
|
|ASELS
|54,20
|864.087.905
|% -7,82
|
|EREGL
|39,04
|721.718.435
|% -2,55
|
|TUPRS
|554,00
|628.933.842
|% -4,30
|
|KRDMD
|17,86
|1.209.340.833
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,12
|228.333.597
|% -2,06
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|BUCIM
|6,07
|172.858.576
|% 8,78
|
|YKBNK
|8,58
|239.448.835
|% -3,38
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8309
|% 0,03
|
|Euro
|20,1948
|20,2039
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5499
|22,6630
|% -0,06
|
|Frank
|20,2192
|20,3410
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,03
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,27
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,51
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.725
|7.787
|-1,00
|
|Yarım
|3.774
|3.810
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|0,10
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,59
|