***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.04.2023 13:21
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140682
BIST
14:384.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -24,88
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:3819,4210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:3821,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:381.236,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,83
|Açılış
|: 1.236,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,70
BIST En Aktif Hisseler14:36
|CMBTN
|537,90
|40.795.504
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|13.614.499
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|481.035.545
|% 9,97
|
|KRGYO
|19,30
|11.056.367
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|6.623.581
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|316.725.472
|% -9,98
|
|BRSAN
|141,00
|431.491.198
|% -8,74
|
|EMKEL
|7,55
|71.250.245
|% -8,37
|
|FENER
|52,05
|248.890.963
|% -7,63
|
|LIDER
|92,05
|29.584.675
|% -6,60
|
|EREGL
|34,88
|3.709.332.204
|% 2,23
|
|KRDMD
|17,51
|1.912.982.318
|% 1,57
|
|THYAO
|136,50
|1.845.019.650
|% 0,15
|
|KOPOL
|44,24
|1.589.950.680
|% 7,27
|
|KOZAL
|21,94
|1.501.925.785
|% -0,81
|
|KRDMD
|17,51
|1.912.982.318
|% 1,57
|
|EREGL
|34,88
|3.709.332.204
|% 2,23
|
|EKGYO
|6,64
|598.186.166
|% -0,30
|
|IHYAY
|0,98
|82.253.022
|% 4,26
|
|KOZAL
|21,94
|1.501.925.785
|% -0,81
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4191
|19,4244
|% 0,11
|
|Euro
|21,4074
|21,4153
|% 0,08
|
|Sterlin
|24,0789
|24,1997
|% -0,31
|
|Frank
|21,7686
|21,8998
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1624
|5,1883
|% 0,08
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,01
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.238
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|8.978
|9.114
|33,00
|
|Tam
|9.038
|9.164
|-28,00
|
|Yarım
|4.414
|4.480
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.254
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|-0,49
|