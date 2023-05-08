***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2023 10:36
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147884
BIST
12:364.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 28,32
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:3619,5086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0052
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:3621,5265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0264
|Açılış
|: 22,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:361.269,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.269,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:34
|BURCE
|75,40
|43.788.300
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.238.790
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.812.523
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.484.365
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.451.552
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.324.887
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.937.802
|% -9,94
|
|FENER
|50,90
|173.200.404
|% -9,27
|
|KERVT
|8,08
|28.134.405
|% -8,70
|
|KRDMD
|14,04
|1.294.832.689
|% 4,62
|
|EREGL
|30,44
|939.800.140
|% 1,60
|
|EUPWR
|67,75
|791.104.943
|% -3,21
|
|THYAO
|126,10
|742.081.667
|% 0,48
|
|KOZAL
|16,02
|582.603.223
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,04
|1.294.832.689
|% 4,62
|
|EKGYO
|5,28
|278.518.709
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,84
|426.635.615
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,02
|582.603.223
|% -2,02
|
|EREGL
|30,44
|939.800.140
|% 1,60
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5040
|19,5085
|% -0,03
|
|Euro
|21,5205
|21,5273
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,5719
|24,6952
|% -0,02
|
|Frank
|21,8471
|21,9788
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1856
|5,2116
|% -0,05
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,31
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|2,20
|
|Cumhuriyet
|9.211
|9.350
|-2,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.529
|4.603
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.288
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,45
|76,45
|1,15
|