***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 10:10
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150682
BIST
11:104.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,48
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:1019,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0547
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:1021,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2357
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:101.265,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.265,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:08
|AVHOL
|25,54
|24.959.527
|% 9,99
|
|CCOLA
|297,40
|232.689.045
|% 9,14
|
|ALFAS
|286,30
|287.349.693
|% 7,07
|
|EDATA
|19,10
|8.361.257
|% 6,53
|
|AYES
|18,50
|35.391
|% 6,08
|
|ARSAN
|6,48
|3.429.184
|% -10,00
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|UZERB
|157,20
|128.590
|% -6,87
|
|CUSAN
|14,86
|20.697.319
|% -6,42
|
|BOBET
|18,96
|42.376.759
|% -4,63
|
|ISCTR
|14,35
|2.521.241.049
|% 1,77
|
|THYAO
|134,00
|2.350.312.157
|% -1,69
|
|KCHOL
|96,65
|1.877.457.155
|% 0,05
|
|YKBNK
|11,92
|1.455.892.152
|% 3,38
|
|TUPRS
|71,90
|1.285.375.250
|% 0,56
|
|ISCTR
|14,35
|2.521.241.049
|% 1,77
|
|YKBNK
|11,92
|1.455.892.152
|% 3,38
|
|EKGYO
|5,90
|438.090.433
|% -0,51
|
|SKBNK
|2,44
|154.424.782
|% 0,00
|
|TSKB
|4,40
|267.790.984
|% -2,44
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5910
|19,6117
|% 0,33
|
|Euro
|21,4977
|21,5864
|% 1,04
|
|Sterlin
|24,4445
|24,5671
|% 0,25
|
|Frank
|21,8567
|21,9884
|% 0,38
|
|Riyal
|5,2069
|5,2330
|% 0,20
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.637
|4.795
|-69,00
|
|Çeyrek
|2.311
|2.383
|-42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,09
|15,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
|