***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559Transferler15.749.892 253.618.336 -269.368.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.679.020 -25.023.769 -36.702.789 -339.277 -37.042.066Dönem Karı (Zararı)-25.023.769 -25.023.769 122.221 -24.901.548Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.679.020 -11.679.020 -461.498 -12.140.518Dönem Sonu Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 68.695.507 116.833.222 -417.649.877 -25.023.769 603.278.634 -157.141 603.121.493Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299Transferler-49.397.250 49.397.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.045.265 -46.732.336 -41.687.071 -846.081 -42.533.152Dönem Karı (Zararı)-46.732.336 -46.732.336 -706.752 -47.439.088Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.045.265 5.045.265 -139.329 4.905.936Dönem Sonu Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 69.582.969 117.176.268 -467.047.129 -46.732.336 613.362.140 -1.314.993 612.047.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.059.964 -17.499.898Dönem Karı (Zararı)-47.439.088 -24.901.548Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-35.489.366 -30.106.153Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.949.722 5.204.605Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler54.128.474 43.347.096Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 7.746.494 16.696.343Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.283.401 3.896.701Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.342.657 3.356.831Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler635.755 539.870Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 304.989 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.875.316 10.535.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10, 12 11.886.507 6.349.409Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 8.539.687 2.737.696Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-111.686 371.712Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-439.192 1.076.591Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.864.829 -7.721.903Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-118.468 -600.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 8.209.751 7.352.808Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-931.319 288.084Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri12.704.865 -14.761.908Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.882.401 2.504.362İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 2.882.401 2.504.362Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -3.869.778 -2.679.876Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 7.949Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler8, 9 0 7.949Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.345.811 20.108.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.883.722 -31.349.862Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.287.177 -4.482.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.177.007 -23.582.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.889.830 19.099.689Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler581.546 645.946Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)57.498 -1.302.019Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.972.167 -4.869.509İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-731.694 3.267.276İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.703.861 -8.136.785Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.697.120 2.162.173Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-286.862 -5.027.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.149.430 -18.476.124Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35.446.436 -14.292.906Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.297.006 -4.183.218Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.573.108 -12.904.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10, 12 -2.588.515 -4.242.945Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -18.501 -359.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -169.198 -908.175Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 263.070 914.536YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.368.689 1.010.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8, 9 25.115 95.303Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.115 95.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.512.272 -2.759.062Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.512.272 -2.759.062Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 4.254.764Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -1.180.991Alınan Faiz118.468 600.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.591.099 -17.334.747Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -7.869.471Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -7.869.471Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.345.811 -2.111.479Ödenen Faiz17 -8.209.751 -7.352.808Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-35.537 -989YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.899.824 -33.823.744Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.678.231 -13.893.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.578.055 -47.717.122DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.156.497 56.867.896DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.578.442 9.150.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6.578.442 14.156.497Finansal Yatırımlar104.015 68.478Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri104.015 68.478Ticari Alacaklar193.975.834 167.381.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 137.517.940 91.340.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 56.457.894 76.040.408Diğer Alacaklar48.392.711 84.660.306İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 47.340.337 80.876.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.052.374 3.783.770Stoklar14.920.586 15.964.915Peşin Ödenmiş Giderler8.096.013 8.153.511İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.096.013 8.153.511Diğer Dönen Varlıklar1.823.553 1.733.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.823.553 1.733.242ARA TOPLAM273.891.154 292.118.290TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR273.891.154 292.118.290DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar313.923 313.923Diğer Alacaklar8.560.508 7.829.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.560.508 7.829.659Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 0 2.693.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 133.059.022 133.364.011Maddi Duran Varlıklar8 448.841.819 444.901.907Diğer Maddi Duran Varlıklar448.841.819 444.901.907Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.516.520 13.086.985Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 12.516.520 13.086.985Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.803.522 2.321.912Diğer Duran Varlıklar277.705 277.705İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar277.705 277.705TOPLAM DURAN VARLIKLAR605.373.019 604.789.705TOPLAM VARLIKLAR879.264.173 896.907.995KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.982.871 6.296.218İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 3.678.679 3.678.679Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.678.679 3.678.679İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 1.304.192 2.617.539Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.304.192 2.617.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.065.782 11.713.065İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.065.782 11.713.065Banka Kredileri4 13.065.782 11.713.065Ticari Borçlar66.188.420 60.216.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 22.588.810 23.320.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 43.599.610 36.895.749Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.818.249 3.121.129Diğer Borçlar11.329.019 4.808.536İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.329.019 4.808.536Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.016.179 10.716.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.016.179 10.716.689Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 179.324 169.198Kısa Vadeli Karşılıklar40.313.259 26.240.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 23.244.136 17.148.260Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 17.069.123 9.092.050Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.802.620 24.689.718İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.802.620 24.689.718ARA TOPLAM172.695.723 147.971.116TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER172.695.723 147.971.116UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.381.537 11.998.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.958.510 11.419.997Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.958.510 11.419.997İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar423.027 578.583Kiralama İşlemlerinden Borçlar423.027 578.583Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)608.753 195.105İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)608.753 195.105Uzun Vadeli Karşılıklar55.793.821 52.358.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 55.793.821 52.358.307Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 26.737.192 29.804.588Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.521.303 94.356.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER267.217.026 242.327.696ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar613.362.140 655.049.211Ödenmiş Sermaye13 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)271.106.611 271.106.611Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)271.106.611 271.106.611Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 294.701.211 294.701.211Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -23.594.600 -23.594.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)69.582.969 64.537.704Yabancı Para Çevrim Farkları13 69.582.969 64.537.704Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268 117.176.268Yasal Yedekler13 117.176.268 117.176.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-467.047.129 -417.649.879Net Dönem Karı veya Zararı-46.732.336 -49.397.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.314.993 -468.912TOPLAM ÖZKAYNAKLAR612.047.147 654.580.299TOPLAM KAYNAKLAR879.264.173 896.907.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 145.304.482 185.762.167 62.440.155 91.345.099Satışların Maliyeti14 -143.487.776 -160.208.813 -71.924.400 -81.070.799TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.816.706 25.553.354 -9.484.245 10.274.300BRÜT KAR (ZARAR)1.816.706 25.553.354 -9.484.245 10.274.300Genel Yönetim Giderleri-37.690.653 -38.060.143 -18.728.297 -18.113.266Pazarlama Giderleri-28.415.446 -30.159.784 -14.368.284 -13.944.383Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler52.448.257 32.735.338 27.389.886 18.575.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-16.844.171 -19.035.886 -9.065.357 -13.004.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-28.685.307 -28.967.121 -24.256.297 -16.212.233Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 2.065.075 13.858.259 466.298 2.682.230Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -445.569 -345.526 -251.398 -192.594Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -2.882.401 -2.504.362 -1.910.643 -1.483.964FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-29.948.202 -17.958.750 -25.952.040 -15.206.561Finansman Giderleri17 -9.410.942 -14.827.279 -4.326.156 -7.394.949SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.359.144 -32.786.029 -30.278.196 -22.601.510Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 3.869.778 2.679.876 2.143.837 1.583.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -179.324 -393.435 -100.890 -256.446Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 4.049.102 3.073.311 2.244.727 1.839.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-35.489.366 -30.106.153 -28.134.359 -21.018.103DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.949.722 5.204.605 10.222.947 713.913DÖNEM KARI (ZARARI)-47.439.088 -24.901.548 -17.911.412 -20.304.190Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-706.752 122.221 64.441 77.670Ana Ortaklık Payları-46.732.336 -25.023.769 -17.975.853 -20.381.860Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) -0,07890000 -0,04230000 -0,03040000 -0,03440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.905.936 -12.140.518 -12.942.604 -3.939.086Yabancı Para Çevrim Farkları4.905.936 -12.140.518 -12.942.604 -3.939.086Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4.905.936 -12.140.518 -12.942.604 -3.939.086DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.905.936 -12.140.518 -12.942.604 -3.939.086TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.533.152 -37.042.066 -30.854.016 -24.243.276Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-846.081 -339.277 -437.751 -57.107Ana Ortaklık Payları-41.687.071 -36.702.789 -30.416.265 -24.186.169http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869818BIST