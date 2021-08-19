***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299Transferler0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.045.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.732.336 -41.687.071 -846.081 -42.533.152Dönem Karı (Zararı)0 -46.732.336 -46.732.336 -706.752 -47.439.088Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 5.045.265 0 0 0 0 5.045.265 -139.329 4.905.936Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 69.582.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -46.732.336 0 613.362.140 -1.314.993 612.047.147Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 117.176.268 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.400.765 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 63.154.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -49.663.643 0 578.351.012 -2.741.971 575.609.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.168.437 8.059.964Dönem Karı (Zararı)-49.796.019 -47.439.088Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-49.257.258 -35.489.366Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-538.761 -11.949.722Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.064.871 54.128.474Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8 7.465.100 7.746.494Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-997.061 3.283.401Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 9.484 2.342.657Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler64.464 635.755Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.071.009 304.989Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.066.606 19.875.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9, 11 20.799.866 11.886.507Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.692.278 8.539.687Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-197.011 -111.686Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.228.527 -439.192Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.981.532 19.864.829Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-127.126 -118.468Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 3.255.166 8.209.751Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri17.109.786 12.704.865Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-4.256.294 -931.319Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 2.882.401İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 0 2.882.401Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -797.117 -3.869.778Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.345.811 4.345.811İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler45.107.060 3.883.722Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.666.813 -41.287.177İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.535.827 -46.177.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.130.986 4.889.830Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.705.129 581.546Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)501.331 57.498Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.942.454 5.972.167İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.515.447 -731.694İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.572.993 6.703.861Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.231.651 8.697.120Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.129.693 -286.862İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.933.259 30.149.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.911.441 35.446.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14.021.818 -5.297.006Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.375.912 10.573.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9, 11 -1.324.967 -2.588.515Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -133.863 -18.501Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -305.755 -169.198Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 557.110 263.070YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.062.827 -1.368.689Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.203 25.115Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.203 25.115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.222.156 -1.512.272Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.800.906 -1.512.272Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -421.250 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz127.126 118.468FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.603.720 -12.591.099Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.345.811 -4.345.811Ödenen Faiz16 -3.255.166 -8.209.751Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.743 -35.537YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.501.890 -5.899.824Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-20.610.369 -1.678.231NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.891.521 -7.578.055DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.591.178 14.156.497DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.482.699 6.578.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13.482.699 4.591.178Finansal Yatırımlar107.308 104.565Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri107.308 104.565Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar237.939.427 222.817.901İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 186.911.882 169.376.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 51.027.545 53.441.846Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar2.838.574 11.149.525İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 0 8.328.313İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.838.574 2.821.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar19.300.986 17.577.262Peşin Ödenmiş Giderler9.278.913 9.780.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.278.913 9.780.244Diğer Dönen Varlıklar2.340.902 1.381.682İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.340.902 1.381.682ARA TOPLAM285.288.809 7DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar313.923 313.923Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar10.134.379 9.604.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.134.379 9.604.087Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 158.571.359 156.248.359Maddi Duran Varlıklar7 523.829.308 517.444.015Diğer Maddi Duran Varlıklar523.829.308 517.444.015Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.445.757 11.445.797Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 11.445.757 11.445.797Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.832.265 2.044.037Diğer Duran Varlıklar170.800 260.800İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar170.800 260.800TOPLAM DURAN VARLIKLAR706.297.791 697.361.018TOPLAM VARLIKLAR991.586.600 964.763.375KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 5.522.718 5.665.179İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 2.184.316 2.184.316Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.184.316 2.184.316İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 3.338.402 3.480.863Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.338.402 3.480.863Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar184.615.408 133.672.954İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 128.024.972 74.509.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 56.590.436 59.163.429Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.114.980 6.883.329Diğer Borçlar16.784.511 5.422.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.784.511 5.422.700Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.608.412 6.353.389İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.608.412 6.353.389Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 194.593 305.755Kısa Vadeli Karşılıklar60.098.008 48.641.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 43.133.606 31.590.195Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 16.964.402 17.051.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.280.254 12.340.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.280.254 12.340.127ARA TOPLAM301.218.884 219.285.206TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER301.218.884 219.285.206UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.205.231 13.020.805İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 7.295.109 7.836.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.295.109 7.836.237İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 3.910.122 5.184.568Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.910.122 5.184.568Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.649.522 1.034.238İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.649.522 1.034.238Uzun Vadeli Karşılıklar65.262.688 57.141.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 65.262.688 57.141.651Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 34.963.317 34.727.284Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.677.917 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.677.917 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.758.675 105.923.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER415.977.559 325.209.184ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar578.351.012 641.415.420Ödenmiş Sermaye12 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)326.318.242 326.318.242Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)326.318.242 326.318.242Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 348.347.644 348.347.644Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -22.029.402 -22.029.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)63.154.201 76.554.966Yabancı Para Çevrim Farkları12 63.154.201 76.554.966Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268 117.176.268Yasal Yedekler12 117.176.268 117.176.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-547.909.813 -467.047.129Net Dönem Karı veya Zararı-49.663.643 -80.862.684Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.741.971 -1.861.229TOPLAM ÖZKAYNAKLAR575.609.041 639.554.191TOPLAM KAYNAKLAR991.586.600 964.763.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 153.642.810 145.304.482 74.273.972 62.440.155Satışların Maliyeti13 -158.357.457 -143.487.776 -83.136.383 -71.924.400TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-4.714.647 1.816.706 -8.862.411 -9.484.245Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-4.714.647 1.816.706 -8.862.411 -9.484.245Genel Yönetim Giderleri-44.253.637 -37.690.653 -21.720.127 -18.728.297Pazarlama Giderleri-34.718.172 -28.415.446 -19.289.950 -14.368.284Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler52.475.532 52.448.257 21.147.045 27.389.886Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-18.962.094 -16.844.171 -11.098.466 -9.065.357ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-50.173.018 -28.685.307 -39.823.909 -24.256.297Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 3.464.820 2.065.075 2.114.486 466.298Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -71.755 -445.569 0 -251.398Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -2.882.401 0 -1.910.643FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-46.779.953 -29.948.202 -37.709.423 -25.952.040Finansman Giderleri16 -3.274.422 -9.410.942 -1.268.927 -4.326.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.054.375 -39.359.144 -38.978.350 -30.278.196Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri797.117 3.869.778 -373.175 2.143.837Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -194.593 -179.324 -102.834 -100.890Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 991.710 4.049.102 -270.341 2.244.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-49.257.258 -35.489.366 -39.351.525 -28.134.359DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -538.761 -11.949.722 2.964.093 10.222.947DÖNEM KARI (ZARARI)-49.796.019 -47.439.088 -36.387.432 -17.911.412Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-132.376 -706.752 341.627 64.441Ana Ortaklık Payları-49.663.643 -46.732.336 -36.729.059 -17.975.853Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,08390000 -0,07890000 -0,06200000 -0,03040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-14.149.131 4.905.936 -7.099.281 -12.942.604Yabancı Para Çevrim Farkları-14.149.131 4.905.936 -7.099.281 -12.942.604Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-14.149.131 4.905.936 -7.099.281 -12.942.604Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.149.131 4.905.936 -7.099.281 -12.942.604TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-63.945.150 -42.533.152 -43.486.713 -30.854.016Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-880.742 -846.081 -308.063 -437.751Ana Ortaklık Payları-63.064.408 -41.687.071 -43.178.650 -30.416.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959531BIST