***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 21:46
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.045.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.732.336 -41.687.071 -846.081 -42.533.152
Dönem Karı (Zararı)
0 -46.732.336 -46.732.336 -706.752 -47.439.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.045.265 0 0 0 0 5.045.265 -139.329 4.905.936
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 69.582.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -46.732.336 0 613.362.140 -1.314.993 612.047.147
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 117.176.268 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.400.765 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 63.154.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -49.663.643 0 578.351.012 -2.741.971 575.609.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.168.437 8.059.964
Dönem Karı (Zararı)
-49.796.019 -47.439.088
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-49.257.258 -35.489.366
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-538.761 -11.949.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.064.871 54.128.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 7.465.100 7.746.494
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-997.061 3.283.401
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.484 2.342.657
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64.464 635.755
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.071.009 304.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.066.606 19.875.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9, 11 20.799.866 11.886.507
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.692.278 8.539.687
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-197.011 -111.686
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.228.527 -439.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.981.532 19.864.829
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-127.126 -118.468
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 3.255.166 8.209.751
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17.109.786 12.704.865
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.256.294 -931.319
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 2.882.401
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 0 2.882.401
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -797.117 -3.869.778
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.345.811 4.345.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.107.060 3.883.722
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.666.813 -41.287.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.535.827 -46.177.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.130.986 4.889.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.705.129 581.546
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
501.331 57.498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.942.454 5.972.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.515.447 -731.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.572.993 6.703.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.231.651 8.697.120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.129.693 -286.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.933.259 30.149.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.911.441 35.446.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.021.818 -5.297.006
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.375.912 10.573.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9, 11 -1.324.967 -2.588.515
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -133.863 -18.501
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -305.755 -169.198
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 557.110 263.070
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.062.827 -1.368.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.203 25.115
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.203 25.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.222.156 -1.512.272
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.800.906 -1.512.272
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -421.250 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
127.126 118.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.603.720 -12.591.099
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.345.811 -4.345.811
Ödenen Faiz
16 -3.255.166 -8.209.751
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.743 -35.537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.501.890 -5.899.824
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-20.610.369 -1.678.231
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.891.521 -7.578.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.591.178 14.156.497
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.482.699 6.578.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
13.482.699 4.591.178
Finansal Yatırımlar
107.308 104.565
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
107.308 104.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
237.939.427 222.817.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 186.911.882 169.376.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.027.545 53.441.846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.838.574 11.149.525
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 8.328.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.838.574 2.821.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
19.300.986 17.577.262
Peşin Ödenmiş Giderler
9.278.913 9.780.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.278.913 9.780.244
Diğer Dönen Varlıklar
2.340.902 1.381.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.340.902 1.381.682
ARA TOPLAM
285.288.809 7
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10.134.379 9.604.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.134.379 9.604.087
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 158.571.359 156.248.359
Maddi Duran Varlıklar
7 523.829.308 517.444.015
Diğer Maddi Duran Varlıklar
523.829.308 517.444.015
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.445.757 11.445.797
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 11.445.757 11.445.797
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.832.265 2.044.037
Diğer Duran Varlıklar
170.800 260.800
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
170.800 260.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
706.297.791 697.361.018
TOPLAM VARLIKLAR
991.586.600 964.763.375
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 5.522.718 5.665.179
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.184.316 2.184.316
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.184.316 2.184.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.338.402 3.480.863
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.338.402 3.480.863
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
184.615.408 133.672.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 128.024.972 74.509.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 56.590.436 59.163.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.114.980 6.883.329
Diğer Borçlar
16.784.511 5.422.700
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.784.511 5.422.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.608.412 6.353.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.608.412 6.353.389
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 194.593 305.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.098.008 48.641.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 43.133.606 31.590.195
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 16.964.402 17.051.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.280.254 12.340.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.280.254 12.340.127
ARA TOPLAM
301.218.884 219.285.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
301.218.884 219.285.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.205.231 13.020.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.295.109 7.836.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.295.109 7.836.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 3.910.122 5.184.568
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.910.122 5.184.568
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.649.522 1.034.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.649.522 1.034.238
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.262.688 57.141.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 65.262.688 57.141.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 34.963.317 34.727.284
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.677.917 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.677.917 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.758.675 105.923.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
415.977.559 325.209.184
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
578.351.012 641.415.420
Ödenmiş Sermaye
12 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
326.318.242 326.318.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
326.318.242 326.318.242
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 348.347.644 348.347.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -22.029.402 -22.029.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.154.201 76.554.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 63.154.201 76.554.966
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.176.268 117.176.268
Yasal Yedekler
12 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-547.909.813 -467.047.129
Net Dönem Karı veya Zararı
-49.663.643 -80.862.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.741.971 -1.861.229
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
575.609.041 639.554.191
TOPLAM KAYNAKLAR
991.586.600 964.763.375
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 153.642.810 145.304.482 74.273.972 62.440.155
Satışların Maliyeti
13 -158.357.457 -143.487.776 -83.136.383 -71.924.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.714.647 1.816.706 -8.862.411 -9.484.245
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.714.647 1.816.706 -8.862.411 -9.484.245
Genel Yönetim Giderleri
-44.253.637 -37.690.653 -21.720.127 -18.728.297
Pazarlama Giderleri
-34.718.172 -28.415.446 -19.289.950 -14.368.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.475.532 52.448.257 21.147.045 27.389.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.962.094 -16.844.171 -11.098.466 -9.065.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.173.018 -28.685.307 -39.823.909 -24.256.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 3.464.820 2.065.075 2.114.486 466.298
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -71.755 -445.569 0 -251.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -2.882.401 0 -1.910.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-46.779.953 -29.948.202 -37.709.423 -25.952.040
Finansman Giderleri
16 -3.274.422 -9.410.942 -1.268.927 -4.326.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.054.375 -39.359.144 -38.978.350 -30.278.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
797.117 3.869.778 -373.175 2.143.837
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -194.593 -179.324 -102.834 -100.890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 991.710 4.049.102 -270.341 2.244.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.257.258 -35.489.366 -39.351.525 -28.134.359
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -538.761 -11.949.722 2.964.093 10.222.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.796.019 -47.439.088 -36.387.432 -17.911.412
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-132.376 -706.752 341.627 64.441
Ana Ortaklık Payları
-49.663.643 -46.732.336 -36.729.059 -17.975.853
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,08390000 -0,07890000 -0,06200000 -0,03040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.149.131 4.905.936 -7.099.281 -12.942.604
Yabancı Para Çevrim Farkları
-14.149.131 4.905.936 -7.099.281 -12.942.604
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-14.149.131 4.905.936 -7.099.281 -12.942.604
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.149.131 4.905.936 -7.099.281 -12.942.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-63.945.150 -42.533.152 -43.486.713 -30.854.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-880.742 -846.081 -308.063 -437.751
Ana Ortaklık Payları
-63.064.408 -41.687.071 -43.178.650 -30.416.265
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959531
BIST