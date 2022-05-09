***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 19:18
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dn Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 639.554.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.951.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.934.584 -19.885.758 -572.679 -20.458.437
Dönem Karı (Zararı)
0 -12.934.584 -12.934.584 -474.003 -13.408.587
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -6.951.174 0 0 0 0 -6.951.174 -98.676 -7.049.850
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 69.603.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -12.934.584 0 621.529.662 -2.433.908 619.095.754
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 543.697.494 -25.908.521 76.135.841 117.176.268 -547.909.813 55.218.092 887.685.118 -4.024.104 883.661.014
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 543.697.494 0 -25.908.521 0 0 0 0 0 0 0 0 76.135.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 55.218.092 0 887.685.118 -4.024.104 883.661.014
Transferler
0 0 0 0 0 2.660.574 2.216.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.660.574 2.216.070
ARA TOPLAM
261.565.249 221.974.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.565.249 221.974.155
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8.228.626 9.652.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.228.626 9.652.922
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 289.301.555 289.301.555
Maddi Duran Varlıklar
7 799.158.004 790.156.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.046.565 13.602.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 14.046.565 13.602.754
Peşin Ödenmiş Giderler
967.888 2.531.489
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
967.888 2.531.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 2.635.694 2.396.928
Diğer Duran Varlıklar
359.786 182.386
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
359.786 182.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.115.012.041 1.108.138.227
TOPLAM VARLIKLAR
1.376.577.290 1.330.112.382
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 11.490.495 10.585.707
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.334.751 2.334.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.334.751 2.334.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.155.744 8.250.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.155.744 8.250.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
98.921.926 100.820.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 4.654.247 24.500.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 94.267.679 76.320.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.254.686 14.232.719
Diğer Borçlar
103.992.174 44.321.510
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 55.757.438 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
48.234.736 44.321.510
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.340.444 7.556.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.340.444 7.556.409
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 472.118 517.434
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.833.814 62.043.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 50.399.483 43.561.603
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 18.434.331 18.481.397
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
60.933.146 43.699.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Y 283.776.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.087.923 37.210.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.483.539 11.589.120
Kiralama İş 24.604.384 25.621.868
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
488.429 1.344.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
488.429 1.344.059
Uzun Vadeli Karşılıklar
67.532.785 58.177.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 67.532.785 58.177.148
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 60.173.759 60.890.640
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.193.348 5.051.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.193.348 5.051.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.476.244 162.674.514
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
543.715.047 446.451.368
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
836.023.655 887.685.118
Ödenmiş Sermaye
12 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
517.788.973 517.788.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-492.691.721 -547.909.813
Net Dönem Karı veya Zararı
-61.435.276 55.218.092
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.161.412 -4.024.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
832.862.243 883.661.014
TOPLAM KAYNAKLAR
1.376.577.290 1.330.112.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 108.018.332 79.368.838
Satışların Maliyeti
13 -118.390.162 TLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-10.371.830 4.147.764
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-10.371.830 4.147.764
Genel Yönetim Giderleri
-31.832.597 -22.533.510
Pazarlama Giderleri
-14.252.592 -15.428.222
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.362.010 31.328.487
Esas Fa 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.274.107 -5.774.303
Finansman Giderleri
16 -9.417.237 -5.301.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-91.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 2.822.896 1.262.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.340.566 -9.905.733
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.238.156 -3.502.854
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.578.722 -13.408.587
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-143.446 -474.003
Ana Ortaklık Payları
-61.435.276 -12.934.584
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,10380000 -0,02180000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.779.951 -7.049.850
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.779.951 -7.049.850
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.779.951 -7.049.850
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.779.951 -7.049.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.798.771 -20.458.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
862.692 -572.679
Ana Ortaklık Payları
-51.661.463 -19.885.758
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028039
BIST