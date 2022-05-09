***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dn Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 639.554.191Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Transferler0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.951.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.934.584 -19.885.758 -572.679 -20.458.437Dönem Karı (Zararı)0 -12.934.584 -12.934.584 -474.003 -13.408.587Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -6.951.174 0 0 0 0 -6.951.174 -98.676 -7.049.850Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 69.603.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -12.934.584 0 621.529.662 -2.433.908 619.095.754Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 76.944 543.697.494 -25.908.521 76.135.841 117.176.268 -547.909.813 55.218.092 887.685.118 -4.024.104 883.661.014Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 543.697.494 0 -25.908.521 0 0 0 0 0 0 0 0 76.135.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 55.218.092 0 887.685.118 -4.024.104 883.661.014Transferler0 0 0 0 0 2.660.574 2.216.070İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.660.574 2.216.070ARA TOPLAM261.565.249 221.974.155TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR261.565.249 221.974.155DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar313.923 313.923Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8.228.626 9.652.922İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.228.626 9.652.922Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 289.301.555 289.301.555Maddi Duran Varlıklar7 799.158.004 790.156.270Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.046.565 13.602.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 14.046.565 13.602.754Peşin Ödenmiş Giderler967.888 2.531.489İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler967.888 2.531.489Ertelenmiş Vergi Varlığı17 2.635.694 2.396.928Diğer Duran Varlıklar359.786 182.386İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar359.786 182.386TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.115.012.041 1.108.138.227TOPLAM VARLIKLAR1.376.577.290 1.330.112.382KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 11.490.495 10.585.707İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.334.751 2.334.751Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.334.751 2.334.751İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.155.744 8.250.956Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.155.744 8.250.956Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar98.921.926 100.820.469İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 4.654.247 24.500.067İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 94.267.679 76.320.402Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.254.686 14.232.719Diğer Borçlar103.992.174 44.321.510İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 55.757.438 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar48.234.736 44.321.510Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.340.444 7.556.409İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.340.444 7.556.409Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 472.118 517.434Kısa Vadeli Karşılıklar68.833.814 62.043.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 50.399.483 43.561.603Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 18.434.331 18.481.397Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.933.146 43.699.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Y 283.776.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.087.923 37.210.988İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.483.539 11.589.120Kiralama İş 24.604.384 25.621.868Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)488.429 1.344.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)488.429 1.344.059Uzun Vadeli Karşılıklar67.532.785 58.177.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 67.532.785 58.177.148Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 60.173.759 60.890.640Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.193.348 5.051.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.193.348 5.051.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.476.244 162.674.514TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER543.715.047 446.451.368ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar836.023.655 887.685.118Ödenmiş Sermaye12 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)517.788.973 517.788.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)117.176.268 117.176.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-492.691.721 -547.909.813Net Dönem Karı veya Zararı-61.435.276 55.218.092Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3.161.412 -4.024.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR832.862.243 883.661.014TOPLAM KAYNAKLAR1.376.577.290 1.330.112.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 108.018.332 79.368.838Satışların Maliyeti13 -118.390.162 TLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-10.371.830 4.147.764Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)-10.371.830 4.147.764Genel Yönetim Giderleri-31.832.597 -22.533.510Pazarlama Giderleri-14.252.592 -15.428.222Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.362.010 31.328.487Esas Fa 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-49.274.107 -5.774.303Finansman Giderleri16 -9.417.237 -5.301.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-91.759Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 2.822.896 1.262.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-56.340.566 -9.905.733DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.238.156 -3.502.854DÖNEM KARI (ZARARI)-61.578.722 -13.408.587Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-143.446 -474.003Ana Ortaklık Payları-61.435.276 -12.934.584Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,10380000 -0,02180000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi29 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.779.951 -7.049.850Yabancı Para Çevrim Farkları10.779.951 -7.049.850Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)10.779.951 -7.049.850Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.779.951 -7.049.850TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.798.771 -20.458.437Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar862.692 -572.679Ana Ortaklık Payları-51.661.463 -19.885.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028039BIST