***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 21:07
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerle Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 0 117.176.268 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.400.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.663.643 -63.064.408 -880.742 -63.945.150
Dönem Karı (Zararı)
0 -49.663.643 -49.663.643 -132.376 -49.796.019
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -13.400.765 0 0 0 0 -13.400.765 -748.366 14.149.131
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 63.154.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -49.663.643 0 578.351.012 -2.741.971 575.609.041
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 543.697.494 -25.908.521 76.135.841 117.176.268 -547.909.813 55.218.092 887.685.118 -4.024.104 883.661.014
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 543.697.494 0 -25.908.521 0 0 0 0 0 0 0 0 76.135.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 55.218.092 0 887.685.118 -4.024.104 883.661.014
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 55.218.092 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.317.141 0 -102.857.543 793.857 -102.063.686
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -126.317.141 -126.317.141 -213.210 -126.530.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.459.598 1.007.067 24.466.665
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 543.697.494 0 -25.908.521 0 0 0 0 0 0 0 0 76.135.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 492.691.721 -126.317.141 0 784.827.575 -3.230.247 781.597.328
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.271.537 41.168.437
Dönem Karı (Zararı)
-126.530.351 -49.796.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-118.596.583 -49.257.258
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.933.768 -538.761
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.401.981 47.064.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 8.557.569 7.465.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.083.315 -997.061
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.911.575 9.484
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
171.740 64.464
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -1.071.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.365.029 21.066.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9, 11 18.456.318 20.799.866
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 408.610 1.692.278
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
615.715 -197.011
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-115.614 -1.228.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.420.699 15.981.532
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.545 -127.126
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 17.469.156 3.255.166
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.289.084 17.109.786
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-307.996 -4.256.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -314.051 -797.117
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.289.420 4.345.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
61.713.964 45.107.060
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.211.666 -31.666.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.598.081 -17.535.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.613.585 -14.130.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.808.542 -1.705.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.257.303 501.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.924.867 50.942.454
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.368.329 53.515.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.556.538 -2.572.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.498.969 7.231.651
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.875.110 -1.129.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.557.251 20.933.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-45.710.951 6.911.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.153.700 14.021.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.414.406 42.375.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9, 11 -3.428.826 -1.324.967
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -88.752 -133.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -517.434 -305.755
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 1.177.881 557.110
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.473.546 -4.062.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7, 8 21.645.104 32.203
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.645.104 32.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.201.103 -4.222.156
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.860.478 -3.800.906
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -340.625 -421.250
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
29.545 127.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.758.576 -7.603.720
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.289.420 -4.345.811
Ödenen Faiz
16 -17.469.156 -3.255.166
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.556.567 29.501.890
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.885.246 -20.610.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.328.679 8.891.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.490.122 4.591.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.818.801 13.482.699
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
13.818.801 2.490.122
Finansal Yatırımlar
89.831 89.831
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
89.831 89.831
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
140.205.682 131.928.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 77.237.581 75.639.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.968.101 56.288.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
91.818.080 49.603.239
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 86.859.629 46.734.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.958.451 2.868.599
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
35.162.708 27.323.938
Peşin Ödenmiş Giderler
9.839.954 8.322.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.839.954 8.322.561
Diğer Dönen Varlıklar
3.861.071 2.216.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.861.071 2.216.070
ARA TOPLAM
294.796.127 221.974.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
294.796.127 221.974.155
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11.513.967 9.652.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.513.967 9.652.922
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 289.301.555 289.301.555
Maddi Duran Varlıklar
7 785.072.222 790.156.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.286.584 13.602.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 14.286.584 13.602.754
Peşin Ödenmiş Giderler
7.271.399 2.531.489
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.271.399 2.531.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.895.015 2.396.928
Diğer Duran Varlıklar
172.450 182.386
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
172.450 182.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.109.827.115 1.108.138.227
TOPLAM VARLIKLAR
1.404.623.242 1.330.112.382
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.381.231 10.585.707
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 2.334.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 2.334.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.381.231 8.250.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.381.231 8.250.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
108.265.487 100.820.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 5.388.547 24.500.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 102.876.940 76.320.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.731.688 14.232.719
Diğer Borçlar
186.605.502 44.321.510
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118.479.849 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
68.125.653 44.321.510
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.571.664 7.556.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.571.664 7.556.409
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 517.434
Kısa Vadeli Karşılıklar
72.085.974 62.043.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 54.223.714 43.561.603
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 17.862.260 18.481.397
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
74.128.207 43.699.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
74.128.207 43.699.606
ARA TOPLAM
473.769.753 283.776.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
473.769.753 283.776.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 18.785.812 37.210.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 11.589.120
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 11.589.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.785.812 25.621.868
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.785.812 25.621.868
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
453.694 1.344.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
453.694 1.344.059
Uzun Vadeli Karşılıklar
62.747.955 58.177.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 62.747.955 58.177.148
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 63.666.413 60.890.640
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.602.287 5.051.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.602.287 5.051.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.256.161 162.674.514
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
623.025.914 446.451.368
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
784.827.575 887.685.118
Ödenmiş Sermaye
12 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
517.788.973 517.788.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
517.788.973 517.788.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 543.697.494 543.697.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -25.908.521 -25.908.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
99.595.439 76.135.841
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 99.595.439 76.135.841
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.176.268 117.176.268
Yasal Yedekler
12 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-492.691.721 -547.909.813
Net Dönem Karı veya Zararı
-126.317.141 55.218.092
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.230.247 -4.024.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
781.597.328 883.661.014
TOPLAM KAYNAKLAR
1.404.623.242 1.330.112.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 229.997.234 153.642.810 121.978.902 74.273.972
Satışların Maliyeti
13 -254.099.133 -158.357.457 -135.708.971 -83.136.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-24.101.899 -4.714.647 -13.730.069 -8.862.411
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-24.101.899 -4.714.647 -13.730.069 -8.862.411
Genel Yönetim Giderleri
-47.863.601 -44.253.637 -16.031.004 -21.720.127
Pazarlama Giderleri
-38.407.638 -34.718.172 -24.155.046 -19.289.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.921.162 52.475.532 18.559.152 21.147.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.035.778 -18.962.094 -20.147.440 -11.098.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-105.487.754 -50.173.018 -55.504.407 -39.823.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 2.426.851 3.464.820 1.038.921 2.114.486
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -1.411.453 -71.755 -732.763 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-104.472.356 -46.779.953 -55.198.249 -37.709.423
Finansman Giderleri
16 -14.438.278 -3.274.422 -5.021.041 -1.268.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-118.910.634 -50.054.375 -60.219.290 -38.978.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 314.051 797.117 -2.036.727 -373.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -194.593 472.118 -102.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 314.051 991.710 -2.508.845 -270.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.596.583 -49.257.258 -62.256.017 -39.351.525
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -7.933.768 -538.761 -2.695.612 2.964.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.530.351 -49.796.019 -64.951.629 -36.387.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-213.210 -132.376 -69.764 341.627
Ana Ortaklık Payları
-126.317.141 -49.663.643 -64.881.865 -36.729.059
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / ( Kayıp) -0,21340000 -0,08390000 -0,10960000 -0,06200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.466.665 -14.149.131 13.686.714 -7.099.281
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.466.665 -14.149.131 13.686.714 -7.099.281
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
24.466.665 -14.149.131 13.686.714 -7.099.281
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.466.665 -14.149.131 13.686.714 -7.099.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.063.686 -63.945.150 -51.264.915 -43.486.713
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
793.857 -880.742 -68.835 -308.063
Ana Ortaklık Payları
-102.857.543 -63.064.408 -51.196.080 -43.178.650
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056949
BIST