***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerle Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 0 117.176.268 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Transferler0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.400.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.663.643 -63.064.408 -880.742 -63.945.150Dönem Karı (Zararı)0 -49.663.643 -49.663.643 -132.376 -49.796.019Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -13.400.765 0 0 0 0 -13.400.765 -748.366 14.149.131Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 63.154.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -49.663.643 0 578.351.012 -2.741.971 575.609.041Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 76.944 543.697.494 -25.908.521 76.135.841 117.176.268 -547.909.813 55.218.092 887.685.118 -4.024.104 883.661.014Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 543.697.494 0 -25.908.521 0 0 0 0 0 0 0 0 76.135.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 55.218.092 0 887.685.118 -4.024.104 883.661.014Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 55.218.092 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.317.141 0 -102.857.543 793.857 -102.063.686Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -126.317.141 -126.317.141 -213.210 -126.530.351Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.459.598 1.007.067 24.466.665Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 543.697.494 0 -25.908.521 0 0 0 0 0 0 0 0 76.135.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 492.691.721 -126.317.141 0 784.827.575 -3.230.247 781.597.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.271.537 41.168.437Dönem Karı (Zararı)-126.530.351 -49.796.019Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-118.596.583 -49.257.258Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.933.768 -538.761Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.401.981 47.064.871Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8 8.557.569 7.465.100Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.083.315 -997.061Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.911.575 9.484Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler171.740 64.464Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 -1.071.009Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.365.029 21.066.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9, 11 18.456.318 20.799.866Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 408.610 1.692.278Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler615.715 -197.011Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-115.614 -1.228.527Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.420.699 15.981.532Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-29.545 -127.126Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 17.469.156 3.255.166Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7.289.084 17.109.786Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-307.996 -4.256.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -314.051 -797.117Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler6 0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.289.420 4.345.811İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler61.713.964 45.107.060Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.211.666 -31.666.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.598.081 -17.535.827İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.613.585 -14.130.986Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.808.542 -1.705.129Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.257.303 501.331Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler125.924.867 50.942.454İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)99.368.329 53.515.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26.556.538 -2.572.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.498.969 7.231.651Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.875.110 -1.129.693İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.557.251 20.933.259Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-45.710.951 6.911.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27.153.700 14.021.818Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.414.406 42.375.912Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9, 11 -3.428.826 -1.324.967Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -88.752 -133.863Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -517.434 -305.755Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 1.177.881 557.110YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.473.546 -4.062.827Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7, 8 21.645.104 32.203Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.645.104 32.203Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.201.103 -4.222.156Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -4.860.478 -3.800.906Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -340.625 -421.250Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz29.545 127.126FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.758.576 -7.603.720Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.289.420 -4.345.811Ödenen Faiz16 -17.469.156 -3.255.166Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -2.743YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.556.567 29.501.890Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi25.885.246 -20.610.369NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.328.679 8.891.521DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.490.122 4.591.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.818.801 13.482.699Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13.818.801 2.490.122Finansal Yatırımlar89.831 89.831Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri89.831 89.831Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar140.205.682 131.928.394İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 77.237.581 75.639.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 62.968.101 56.288.894Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar91.818.080 49.603.239İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 86.859.629 46.734.640İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.958.451 2.868.599Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar35.162.708 27.323.938Peşin Ödenmiş Giderler9.839.954 8.322.561İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.839.954 8.322.561Diğer Dönen Varlıklar3.861.071 2.216.070İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.861.071 2.216.070ARA TOPLAM294.796.127 221.974.155TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR294.796.127 221.974.155DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar313.923 313.923Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11.513.967 9.652.922İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.513.967 9.652.922Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 289.301.555 289.301.555Maddi Duran Varlıklar7 785.072.222 790.156.270Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.286.584 13.602.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 14.286.584 13.602.754Peşin Ödenmiş Giderler7.271.399 2.531.489İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.271.399 2.531.489Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.895.015 2.396.928Diğer Duran Varlıklar172.450 182.386İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar172.450 182.386TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.109.827.115 1.108.138.227TOPLAM VARLIKLAR1.404.623.242 1.330.112.382KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 3.381.231 10.585.707İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 0 2.334.751Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 2.334.751İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.381.231 8.250.956Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.381.231 8.250.956Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar108.265.487 100.820.469İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 5.388.547 24.500.067İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 102.876.940 76.320.402Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.731.688 14.232.719Diğer Borçlar186.605.502 44.321.510İlişkili Taraflara Diğer Borçlar118.479.849 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar68.125.653 44.321.510Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.571.664 7.556.409İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.571.664 7.556.409Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 517.434Kısa Vadeli Karşılıklar72.085.974 62.043.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 54.223.714 43.561.603Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 17.862.260 18.481.397Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler74.128.207 43.699.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler74.128.207 43.699.606ARA TOPLAM473.769.753 283.776.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER473.769.753 283.776.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 18.785.812 37.210.988İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 11.589.120Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 0 11.589.120İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.785.812 25.621.868Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.785.812 25.621.868Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)453.694 1.344.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)453.694 1.344.059Uzun Vadeli Karşılıklar62.747.955 58.177.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 62.747.955 58.177.148Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 63.666.413 60.890.640Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.602.287 5.051.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.602.287 5.051.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.256.161 162.674.514TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER623.025.914 446.451.368ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar784.827.575 887.685.118Ödenmiş Sermaye12 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)517.788.973 517.788.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)517.788.973 517.788.973Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 543.697.494 543.697.494Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -25.908.521 -25.908.521Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)99.595.439 76.135.841Yabancı Para Çevrim Farkları12 99.595.439 76.135.841Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268 117.176.268Yasal Yedekler12 117.176.268 117.176.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-492.691.721 -547.909.813Net Dönem Karı veya Zararı-126.317.141 55.218.092Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3.230.247 -4.024.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR781.597.328 883.661.014TOPLAM KAYNAKLAR1.404.623.242 1.330.112.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 229.997.234 153.642.810 121.978.902 74.273.972Satışların Maliyeti13 -254.099.133 -158.357.457 -135.708.971 -83.136.383TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-24.101.899 -4.714.647 -13.730.069 -8.862.411Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-24.101.899 -4.714.647 -13.730.069 -8.862.411Genel Yönetim Giderleri-47.863.601 -44.253.637 -16.031.004 -21.720.127Pazarlama Giderleri-38.407.638 -34.718.172 -24.155.046 -19.289.950Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29.921.162 52.475.532 18.559.152 21.147.045Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-25.035.778 -18.962.094 -20.147.440 -11.098.466ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-105.487.754 -50.173.018 -55.504.407 -39.823.909Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 2.426.851 3.464.820 1.038.921 2.114.486Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -1.411.453 -71.755 -732.763 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-104.472.356 -46.779.953 -55.198.249 -37.709.423Finansman Giderleri16 -14.438.278 -3.274.422 -5.021.041 -1.268.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-118.910.634 -50.054.375 -60.219.290 -38.978.350Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 314.051 797.117 -2.036.727 -373.175Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 -194.593 472.118 -102.834Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 314.051 991.710 -2.508.845 -270.341SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-118.596.583 -49.257.258 -62.256.017 -39.351.525DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -7.933.768 -538.761 -2.695.612 2.964.093DÖNEM KARI (ZARARI)-126.530.351 -49.796.019 -64.951.629 -36.387.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-213.210 -132.376 -69.764 341.627Ana Ortaklık Payları-126.317.141 -49.663.643 -64.881.865 -36.729.059Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / ( Kayıp) -0,21340000 -0,08390000 -0,10960000 -0,06200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.466.665 -14.149.131 13.686.714 -7.099.281Yabancı Para Çevrim Farkları24.466.665 -14.149.131 13.686.714 -7.099.281Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)24.466.665 -14.149.131 13.686.714 -7.099.281Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.466.665 -14.149.131 13.686.714 -7.099.281TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-102.063.686 -63.945.150 -51.264.915 -43.486.713Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar793.857 -880.742 -68.835 -308.063Ana Ortaklık Payları-102.857.543 -63.064.408 -51.196.080 -43.178.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056949BIST