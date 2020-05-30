***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
30.05.2020 23:09
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Mayıs Cumartesi günü bir haber sitesinde yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bünyesindeki tüm gazetelerin dijital dönüşüme geçeceği, basımlarının durdurulacağı ve yayınlarına sadece internet üzerinden devam edeceklerine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.
Medya grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren gazetelere ilişkin bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur.
İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847903
BIST
18:05105.520
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BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3988
|8,4410
|% 0,36
|
|Frank
|7,0616
|7,1041
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8090
|1,8181
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|10,99
|
|Altın Gr.
|379
|380
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.492
|18,60
|
|Tam
|2.533
|2.561
|11,50
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|9,30
|
|Çeyrek
|618
|626
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,11
|
|B. Petrol
|37,57
|37,57
|1,54
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