***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Mayıs Cumartesi günü bir haber sitesinde yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bünyesindeki tüm gazetelerin dijital dönüşüme geçeceği, basımlarının durdurulacağı ve yayınlarına sadece internet üzerinden devam edeceklerine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.Medya grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren gazetelere ilişkin bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur.İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847903BIST