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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

12.02.2021 11:58



***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar

Şirketimiz'in 2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer  almaktadır. 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909297


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