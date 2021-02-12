***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.02.2021 11:58
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar
Şirketimiz'in 2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909297
BIST
12:071.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,77
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
12:077,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
12:078,5149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
12:07410,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,60
|Açılış
|: 410,88
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler12:07
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.287.691
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|38.968.183
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|50.003.180
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,41
|7.328.826
|% 9,93
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|57.563.919
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,60
|547.417.756
|% 0,66
|
|SASA
|33,32
|511.822.974
|% 6,45
|
|DOHOL
|3,59
|403.780.891
|% -2,18
|
|KOZAA
|18,40
|379.891.039
|% 2,28
|
|EREGL
|15,16
|356.760.701
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,55
|292.685.948
|% -0,39
|
|DOHOL
|3,59
|403.780.891
|% -2,18
|
|IHLGM
|1,39
|121.271.586
|% -2,11
|
|TSKB
|1,75
|151.017.401
|% -1,13
|
|SKBNK
|1,43
|114.271.158
|% -0,69
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0284
|7,0317
|% 0,08
|
|Euro
|8,5090
|8,5149
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,6604
|9,7088
|% -0,17
|
|Frank
|7,8520
|7,8993
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8687
|1,8781
|% 0,07
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-9,48
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|-38,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|-40,42
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,55
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,78
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,42
|60,42
|-0,72
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:19PRZMA
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 471 adet işlem
-
12:18XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 9, 236.00 milyon TL de
-
12:18AYCES
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 88.90 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 451 adet işlem
-
12:15PRZMA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 778 adet işlem
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TAVHL