***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
10.08.2020 13:58
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/08/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
10/08/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/09/2019
Açıklama
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na Şirketimiz'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki internet sitesinden ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867207
BIST
15:121.066
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En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|12.164.416
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|256.610
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|15.963.199
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.959.828
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,93
|1.174.487.261
|% -1,53
|
|GUSGR
|5,61
|684.431.228
|% 2,37
|
|GARAN
|6,57
|655.907.609
|% -0,15
|
|KARSN
|2,88
|482.505.448
|% 6,27
|
|SISE
|5,95
|386.834.430
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,93
|1.174.487.261
|% -1,53
|
|KARSN
|2,88
|482.505.448
|% 6,27
|
|KRDMD
|2,65
|345.139.670
|% -0,38
|
|GUSGR
|5,61
|684.431.228
|% 2,37
|
|SKBNK
|1,36
|158.866.796
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5136
|9,5613
|% 0,28
|
|Frank
|7,9432
|7,9910
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9448
|1,9545
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,25
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.244
|-40,00
|
|Tam
|3.178
|3.262
|-37,26
|
|Yarım
|1.536
|1.578
|-18,02
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,01
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,02
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|0,37
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