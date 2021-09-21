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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

21.09.2021 09:43



***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

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SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetltr/Bildirim/964634


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Altın Gr. 489 489 -2,26  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 0,18  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,01  
B. Petrol 74,93 74,93 1,01  
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