***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
21.09.2021 09:43
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetltr/Bildirim/964634
BIST
11:161.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.400
11:168,6350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
11:1610,1314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0295
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1099
11:16488,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,00
|Açılış
|: 488,59
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler11:14
|KTSKR
|64,25
|24.713.746
|% 9,92
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|KRGYO
|5,93
|8.570.245
|% 8,61
|
|IHYAY
|0,80
|6.461.278
|% 8,11
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|NUGYO
|11,91
|9.927.604
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|22.836.732
|% -9,85
|
|HUBVC
|11,15
|47.619.726
|% -3,96
|
|SELGD
|4,95
|1.243.504
|% -3,51
|
|METRO
|1,47
|23.717.519
|% -3,29
|
|THYAO
|12,95
|393.151.529
|% 1,09
|
|GARAN
|9,19
|361.495.626
|% 1,21
|
|SISE
|8,26
|218.846.046
|% 0,73
|
|TEZOL
|17,61
|204.742.714
|% -1,84
|
|TUPRS
|109,10
|192.951.747
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,41
|131.566.589
|% 1,26
|
|GARAN
|9,19
|361.495.626
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,78
|59.382.705
|% 0,00
|
|THYAO
|12,95
|393.151.529
|% 1,09
|
|SISE
|8,26
|218.846.046
|% 0,73
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6294
|8,6317
|% -0,38
|
|Euro
|10,1223
|10,1322
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,7649
|11,8239
|% -0,30
|
|Frank
|9,2660
|9,3219
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2914
|2,3029
|% -0,55
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,68
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|1,01
|