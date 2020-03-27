***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Genelge kapsamında 30 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantımız Nisan ayı sonrasında yapılmak üzere ertelenmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı yeni tarih belirlendiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832785BIST