***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 12:50
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Genelge kapsamında 30 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantımız Nisan ayı sonrasında yapılmak üzere ertelenmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı yeni tarih belirlendiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832785
BIST
13:1989.977
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.551,09
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
13:196,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0650
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
13:197,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
13:19337,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,53
|Açılış
|: 337,03
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|27.119
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|113.128
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|24.725.817
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|142.190
|% 9,87
|
|SASA
|7,25
|130.275.927
|% 9,85
|
|RTALB
|5,76
|6.295.767
|% -9,86
|
|BALAT
|1,75
|203.934
|% -9,79
|
|GLRYH
|2,40
|4.423.265
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,80
|3.514.049
|% -9,39
|
|ISBTR
|31.333,10
|31.333
|% -8,46
|
|THYAO
|9,14
|846.381.019
|% -1,19
|
|GARAN
|7,98
|433.466.665
|% 0,50
|
|ASELS
|23,50
|408.265.551
|% -3,13
|
|ECILC
|5,05
|284.995.156
|% 4,12
|
|IPEKE
|8,04
|200.392.640
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,86
|102.072.626
|% 2,38
|
|ODAS
|1,30
|133.541.906
|% -2,26
|
|IHLAS
|0,46
|46.077.879
|% 0,00
|
|THYAO
|9,14
|846.381.019
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,91
|149.944.388
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8686
|7,9081
|% 1,12
|
|Frank
|6,6750
|6,7152
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7140
|1,7226
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.624
|-7,30
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|-0,43
|