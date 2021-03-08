***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 23:51
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 08.03.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda öngörülen şartları sağlayan, 06.06.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilen ve ekte bağımsızlık beyanları bulunan Sayın Alaattin Aykaç ve Sayın Orhan Kırca'nın, 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına ve aday gösterilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916426
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|ISATR
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|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
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|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
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|MZHLD
|42,32
|1.253.758
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|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
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|EPLAS
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|CASA
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|GARAN
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|PETKM
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|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
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|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
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|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
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|PETKM
|6,23
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|EKGYO
|2,37
|785.857.625
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|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
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|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
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|SKBNK
|1,37
|259.852.991
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|18:05
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|Dolar
|7,7388
|7,7553
|% 0,04
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|Euro
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|9,2137
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|Sterlin
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|Frank
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|8,2866
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|Riyal
|2,0563
|2,0667
|% 2,73
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|Alış
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|Altın Ons
|1.683
|1.683
|2,17
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|Altın Gr.
|418
|418
|6,77
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|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
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|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
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|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
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|Çeyrek
|670
|686
|8,92
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|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,02
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|Gümüş Gr.
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|6,26
|0,00
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|68,02
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