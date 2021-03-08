***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 08.03.2021 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda öngörülen şartları sağlayan, 06.06.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilen ve ekte bağımsızlık beyanları bulunan Sayın Alaattin Aykaç ve Sayın Orhan Kırca'nın, 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına ve aday gösterilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916426BIST