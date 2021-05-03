***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 03.05.2021 (bugün) tarihli kararı ile, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Süleyman Fatih Aydıner'in görevinden ayrıldığı görülerek, yerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde öngörülen şartları sağlayan Elif Özcan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak Emre Güldür'ün atanmasına karar vermiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934287BIST