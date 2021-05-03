***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 22:34
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.05.2021 (bugün) tarihli kararı ile, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Süleyman Fatih Aydıner'in görevinden ayrıldığı görülerek, yerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde öngörülen şartları sağlayan Elif Özcan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak Emre Güldür'ün atanmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934287
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 23,33
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.421
En Düşük
1.400
18:058,2579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3351
En Düşük
8,2395
18:059,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0355
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18:05475,73
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|Açılış
|: 475,73
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|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,32
|66.757.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|321,20
|1.620.166
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.812.239
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.947.967
|% 10,00
|
|MERIT
|278,60
|2.053.690
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,00
|2.917.871
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|15.303.124
|% -10,00
|
|KRTEK
|10,53
|38.512.064
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|91.642.505
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.580.445
|% -9,95
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|KOZAL
|115,80
|851.531.907
|% 2,48
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|SISE
|7,73
|692.630.449
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|331.409.937
|% 0,95
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,85
|240.493.231
|% 1,65
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2513
|8,2595
|% -0,19
|
|Euro
|9,9577
|9,9767
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4483
|11,5057
|% 0,42
|
|Frank
|9,0227
|9,0771
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1950
|2,2060
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|22,94
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,88
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|0,23
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BSOKE
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 107 adet işlem
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17:58XU030
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17:58XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 212.00 milyon TL de
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17:58AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 690 adet işlem
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17:57KONYA
Yüzde 7.27 oranında artışla 959.00 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 386 adet işlem