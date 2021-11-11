***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'den iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 16.07.2021 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen E.2019/3383, K.2021/1161 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında 06.04.2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin sermayesinin %77,67'sini temsil eden 428.732.788,05 TL tutarındaki nominal değerli payların Şirketimiz'e devrolunması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca, Şirketimiz'e pay alım teklifinden muafiyet tanınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2018 tarih ve 2018/37 sayılı kararının iptaline ve söz konusu idari işlemin iptal talebi kapsamında Ankara 18. İdare Mahkemesi'nce daha önceden verilen 12.07.2019 tarih ve E.2018/2095, K.2019/1593 sayılı kararın bozulmasına karar verilmiştir. Anılan karara ilişkin olarak müdahil sıfatıyla Şirketimiz tarafından yapılan temyiz başvurusuna istinaden Danıştay 13. Dairesi'nin 03.11.2021 tarihli kararı ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin anılan kararının onanmasına karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun anılan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet kararına ilişkin olarak, muhtelif davacılar tarafından Ankara 18. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davası ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi nezdindeki istinaf yargılaması ve Danıştay 13. Dairesi nezdindeki temyiz süreçlerine ilişkin olarak, Şirketimiz müdahil olarak davaya katılarak ilgili yargı süreçleri takip edilmiştir. Anılan yargısal süreçlere ilişkin olarak, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin paylarına ilişkin olarak olası olağandışı ve spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin önüne geçilmesi, Şirketimiz ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. yatırımcılarının meşru menfaatlerinin korunması, yatırımcıların yanıltılmasının önüne geçilebilmesi ve sermaye piyasası mevzuatına tamamıyla uygun şekilde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınmış bulunan zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet kararına dair tüm hukuki vecibelerin Şirketimiz tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması nedenleriyle, ana ortaklık sıfatıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda önceden özel durum açıklaması yapılmamış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ("Tebliğ") 6. ve 5/5 maddesi hükümleri çerçevesinde, ana ortağı bulunduğumuz Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ne ilişkin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 16.07.2021 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen E.2019/3383, K.2021/1161 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca, Şirketimiz'e pay alım teklifinden muafiyet tanınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2018 tarih ve 2018/37 sayılı kararının iptal edilmesine ilişkin içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Tebliğ'in 6. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından içsel bilginin gizli tutulması ve ana ortağı bulunduğumuz Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. de dahil olmak üzere, bu bilgiye erişimin kontrol edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemler eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir.Danıştay 13. Dairesi'nin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi kararının onanmasına dair kararının Şirketimize tebliğ edilmesiyle birlikte, Şirketimizce mahkeme kararı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına karar verilmesi ile birlikte artık Tebliğ hükümleriyle öngörülen içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi sebebinin ortadan kalkmış olması nedeniyle bu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında 06.04.2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin sermayesinin %77,67'sini temsil eden 428.732.788,05 TL tutarındaki nominal değerli payların Şirketimiz'e devrolunması işlemi kapsamında, Hisse Devir Sözleşmesi'ndeki yan edimler de dikkate alınmak üzere pay başına 0,54316 Amerikan Doları pay bedeli esas alınmak suretiyle ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarih olan 16.05.2018 tarihinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. pay sahibi olup da o tarihte sahip oldukları paylardan pay alım teklifi tarihine kadar kesintisiz ellerinde bulundurdukları kısmı ile sınırlı olarak yatırımcılara pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılacaktır.Ana ortağı bulunduğumuz Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ortaklarının ve ortak olmayı düşünen yatırımcıların yerine getireceğimiz yükümlülüğe bağlı olarak meydana gelebilecek yanlış anlamalar nedeniyle herhangi bir zarara uğramamaları için işbu açıklamamızda açıkça ifade edildiği üzere, pay alım teklifimizde "kimlerin hak sahibi" olduğuna ilişkin hususa önemle dikkat etmeleri gerekir. Zira, pay alım teklifinden yararlanma hakkı olmayan ortakların paylarının satın alınması söz konusu olmayacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977207BIST